Forbes отметил россиянку в числе самых заметных новых миллиардеров в своем списке

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16 декабря 2019, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: pixabay.com

Журнал Forbes назвал самых заметных людей, которые в этом году вперые включены в список миллиардеров. Всего новых миллиардеров по версии Forbes 200. Особо издание отметило россиянку, основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук.

В Forbes указали, что Бакальчук стала второй женщиной в России (после Елены Батуриной), чье состояние достигло $1 млрд. Успеха россиянка добилась в электронной торговле, создав Wildberries в 2004 году. По данным издания, в 2018 году доход компании достиг $1,9 млрд, а ее клиентами являются около двух миллионов человек в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

Самой молодой миллиардершей, самостоятельно сделавшей карьеру, названа Кайли Дженнер. Кайли к 21 годам создала популярный бренд Kylie Cosmetics. Юная миллиардерша заработала миллиард. В ноябре Дженнер продала 51% компании Coty Inc за $600 млн.