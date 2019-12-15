На Украине рассказали, почему боятся российских журналистов

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15 декабря 2019, 22:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Зеленский на скришоте youtube-видео с саммита "нормандской четверки", на котором прозвучало приглашение в адрес российск

Приглашение Зеленского в адрес российских журналистов с предложением приехать на Украину тут же обросло серией скандалов. Они действительно поехали в Киев. Некоторые каким-то чудом сумели прорваться. Но некоторых задержали пограничники. Это поставило президента Украины в неудобное положение. Получилось, что он запросто разбрасывается словами. Теперь в Киеве пытаются оправдаться за скандалы.

Корреспондента НТВ не пустили на Украину

На Украине боятся, что россияне вместо журналистики займутся пропагандой. Такие опасения высказывает политический истеблишмент.

Накануне пограничники не пустили двух корреспондентов НТВ. Они хотели прорваться в Киев по косвенному приглашению Зеленского.

Ситуация получилась двусмысленной. Поэтому украинские политики тут же начали оправдывать реальную политику официального Киева.

«Президент Украины приглашает российских журналистов, а приедут пропагандисты», — процитировали украинские СМИ одного из экспертов: «Как видим, в нашу страну беспрепятственно уже въехала съемочная группа телеканала Минобороны РФ «Звезда».

Эта цитата стала наиболее характерной для всех комментариев сложившейся ситуации.