На Украине рассказали, почему боятся российских журналистов

Приглашение Зеленского в адрес российских журналистов с предложением приехать на Украину тут же обросло серией скандалов. Они действительно поехали в Киев. Некоторые каким-то чудом сумели прорваться. Но некоторых задержали пограничники. Это поставило президента Украины в неудобное положение. Получилось, что он запросто разбрасывается словами. Теперь в Киеве пытаются оправдаться за скандалы.
На Украине боятся, что россияне вместо журналистики займутся пропагандой. Такие опасения высказывает политический истеблишмент.
Накануне пограничники не пустили двух корреспондентов НТВ. Они хотели прорваться в Киев по косвенному приглашению Зеленского.
Ситуация получилась двусмысленной. Поэтому украинские политики тут же начали оправдывать реальную политику официального Киева.
«Президент Украины приглашает российских журналистов, а приедут пропагандисты», — процитировали украинские СМИ одного из экспертов: «Как видим, в нашу страну беспрепятственно уже въехала съемочная группа телеканала Минобороны РФ «Звезда».
Эта цитата стала наиболее характерной для всех комментариев сложившейся ситуации.