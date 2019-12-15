Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Как выбрать "безопасную" ёлку?

, 20:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Как выбрать
Фото: pixabay.com

В МЧС рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе новогодней ели и как ее устанавливать, чтобы обезопасить свой дом. По словам специалистов, если елка стоит неправильно, то при пожаре она может стать непреодолимым препятствием.

Эксперты посоветовали выбирать елку со специальной пропиткой. «При выборе искусственной елки лучше отдать преимущество моделям, которые имеют противопожарную пропитку. Эта информация указывается на упаковке», - сказали в ведомстве.

Устанавливая елку в квартире, не стоит ставить ее рядом с выходом или обогревающими приборами. Также не стоит украшать дерево свечами и бенгальскими огнями.

АБ

//картина дня

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что над городом «стоит белорусский дух». Он собирается его изгнать при помощи изменений, представленных на новой концепции центра Варшавы.

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан