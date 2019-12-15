Как выбрать

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15 декабря 2019, 20:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В МЧС рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе новогодней ели и как ее устанавливать, чтобы обезопасить свой дом. По словам специалистов, если елка стоит неправильно, то при пожаре она может стать непреодолимым препятствием.

Эксперты посоветовали выбирать елку со специальной пропиткой. «При выборе искусственной елки лучше отдать преимущество моделям, которые имеют противопожарную пропитку. Эта информация указывается на упаковке», - сказали в ведомстве.

Устанавливая елку в квартире, не стоит ставить ее рядом с выходом или обогревающими приборами. Также не стоит украшать дерево свечами и бенгальскими огнями.