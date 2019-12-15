Пассажирский автобус перевернулся в Нижегородской области, в ДТП много пострадавших

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15 декабря 2019, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

ФОТО с места ДТП, twitter.com/52mchsgov

Серьезное ДТП произошло в воскресенье, 15 декабря, Нижегородской области с участием пассажирского автобуса. Автобус перевернулся, по уточненным данным, пострадали 25 человек. Автобус ехал из Иваново в Дзержинск, около 16 часов на территории Балахнинского района водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и перевернулся.

По данным УМВД, в автобусе находились около 40 человек. В МЧС уточняют - 49 человек. На месте происшествия работают оперативные служба. 12 пострадавшим помощь оказана на месте. 13 человек находятся в приемном отделении Балахнинской ЦРБ.

По предварительной версии, авария могла случиться из-за сложных погодных условий. На момент ДТП в Балахнинском районе шел дождь со снегом.