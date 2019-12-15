В четверг москвичей ждет погодная аномалия

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15 декабря 2019, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ближайший четверг может стать самым теплым за всю историю наблюдений. По словам метеоролога, температура 19 декабря отстанет от графика на два месяца.

«Самые необычные и высокие температуры ожидаются в четверг — от 3 до 8 градусов. Вполне возможно, что будет превзойден рекорд, который до этого был за весь период наблюдений», - сказал Вильфанд.

Специалист объяснил, что погодная аномалия связана со стаком барических образований: циклона с запада и антициклона с востока.