Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Краснодаре инвалида не пустили в караоке-клуб: "Перед нами выстроилась армия из секьюрити"

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Краснодаре инвалида не пустили в караоке-клуб:
фото: pixabay.com

Подруга инвалида-колясочника Евгения Садыма Юлия Надеина рассказала, что его не пустили отпраздновать свой день рождения в краснодарский караоке-клуб. По её словам, именинник никогда не был в караоке и друзья решили сделать ему сюрприз.

"Перед нами выстроилась армия из секьюрити и администраторов. Нас даже в зал не пропустили", - вспоминает девушка.

При этом Юлия отметила, что они опоздали на 30 минут, тогда администратор попросил немного подождать, а затем отказалась впускать внутрь. Подруга уверена, что в зале были свободные места.

"Мы позвонили в еще несколько мест и были точно так же аккуратно посланы", - добавила она.

Юлия уточнила, что их пригласили посетить место в пол 2 ночи, после того, как информация об инциденте распространилась в Сети.

"Мы просто хотим привлечь внимание людей: будьте добрее! Неизвестно, где вы окажетесь завтра. Не дай бог никому попасть в коляску", - заключи она.

БА

//картина дня

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что над городом «стоит белорусский дух». Он собирается его изгнать при помощи изменений, представленных на новой концепции центра Варшавы.

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан