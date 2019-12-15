В Краснодаре инвалида не пустили в караоке-клуб:

//Общество 13+

15 декабря 2019, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Подруга инвалида-колясочника Евгения Садыма Юлия Надеина рассказала, что его не пустили отпраздновать свой день рождения в краснодарский караоке-клуб. По её словам, именинник никогда не был в караоке и друзья решили сделать ему сюрприз.

"Перед нами выстроилась армия из секьюрити и администраторов. Нас даже в зал не пропустили", - вспоминает девушка.

При этом Юлия отметила, что они опоздали на 30 минут, тогда администратор попросил немного подождать, а затем отказалась впускать внутрь. Подруга уверена, что в зале были свободные места.

"Мы позвонили в еще несколько мест и были точно так же аккуратно посланы", - добавила она.

Юлия уточнила, что их пригласили посетить место в пол 2 ночи, после того, как информация об инциденте распространилась в Сети.

"Мы просто хотим привлечь внимание людей: будьте добрее! Неизвестно, где вы окажетесь завтра. Не дай бог никому попасть в коляску", - заключи она.