Васильева призвала учителей не задавать домашнее задание в праздники

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15 декабря 2019, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Глава Минпросвещения Ольга Васильева порекомендовала учителям не задавать детям домашнее задание на новогодние праздники. По ее словам, дети не всегда понимают суть заданий.

Васильева рассказала, что поступает много жалоб от родителей, которые помогают детям с выполнением домашних заданий. Взрослые жалуются, что зачастую с домашней работой приходится сидеть поздней ночи.

«Проблема в том, что мы потеряли функциональную грамотность. Дети наши, начиная с 5-го, 6-го класса, не всегда понимают, как применять знания, которые они получают. И это же нам показывают международные исследования», - сказала министр.