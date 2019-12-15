Васильева призвала учителей не задавать домашнее задание в праздники

Глава Минпросвещения Ольга Васильева порекомендовала учителям не задавать детям домашнее задание на новогодние праздники. По ее словам, дети не всегда понимают суть заданий.
Васильева рассказала, что поступает много жалоб от родителей, которые помогают детям с выполнением домашних заданий. Взрослые жалуются, что зачастую с домашней работой приходится сидеть поздней ночи.
«Проблема в том, что мы потеряли функциональную грамотность. Дети наши, начиная с 5-го, 6-го класса, не всегда понимают, как применять знания, которые они получают. И это же нам показывают международные исследования», - сказала министр.