Путин подписал закон, вводящий налог для самозанятых еще в 19 регионах

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15 декабря 2019, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года налог для самозанятых вводится ещё в 19 регионах страны. Документ разместили на официальном портале правовой информации в воскресенье, 15 декабря.

Теперь к Москве, Подмосковью, Татарстану и Калужской области, где уже действует НПД (налог на профессиональный доход), добавят ещё 19 регионов. Согласно тексту законопроекта, граждане России, которые оказывают платные услуги и при этом не привлекают наемных работников, должны делать отчисления в бюджет в размере 4% от суммы дохода, если работают с физлицами и 6%, если речь идет о работе с компаниями.

С нового года под действие НПД попадают жители Санкт-Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого автономного округа, ХМАО, ЯНАО и Республики Башкортостан.