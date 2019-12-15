В Роспотребнадзоре рассказали, что приготовить к столу на Новый год

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15 декабря 2019, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказали, какие блюда лучше всего поставить на праздничный стол.

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору чая

Эксперты отметили, что предпочтение стоит отдать салатам, в которых не содержится растительное масло и майонез. По их мнению, блюда должны быть легкоусвояемыми и нежирными, а также в небольшом количестве.

"Для новогоднего стола хорошо подойдут легкие салаты из зелени и свежих овощей без майонезных и масляных заправок, дающих нагрузку на поджелудочную железу и печень", - пояснили в ведомстве.

Специалисты считают, что вечером организму следует отдохнуть, поэтому лучше всего приготовить запеченное или тушеное мясо птицы, кролика или нежирные сорта рыбы, также на столе обязательно должны быть фрукты. Однако стоит избегать на столе продуктов без термической обработки.

"… употребление сырой замороженной рыбы-строганины и плохо обработанных зелени и овощей может привести к заражению гельминтами, недостаточно прожаренное или проваренное мясо может быть причиной кишечных инфекций", - объяснили в ведомстве.