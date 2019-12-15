Мэру Варшавы пришлось объясняться за очистку Варшавы от

//Общество 13+

15 декабря 2019, 13:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ] Источник: TVN Warszawa

Рафал Тшасковски на фото globallookpress.com/ Attila Husejnow

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что над городом «стоит белорусский дух». Он собирается его изгнать при помощи изменений, представленных на новой концепции центра Варшавы.

Заявление Рафала Тшасковски тут же спровоцировало скандал. Белорусская диаспора обрушилась с обвинениями в высокомерии в адрес градоначальника. Они были оскорблены.

«Речь шла исключительно об архитектуре», — пришлось оправдываться пресс-секретарю мэрии Камиль Дамброва: «Мэр Варшавы видит эти сходства между Варшавой и Минском и хочет менять город, чтобы очистить Варшаву от соцреализма».