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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В России появился новый канал утечки личных данных

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

В России появился новый канал утечки личных данных
фото: pixabay.com

Стало известно о новом способе хищения персональных данных клиентов российских банков. Отмечается, что количество информации, украденной с помощью данного канала, может варьироваться от 25 до 30%. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на исследовательскую компанию.

В основном утечка данных происходит через IT-специалистов. Эксперты пояснили, что на это указывает выгрузка из систем управления доступом, а также присутствие в слитых таблицах служебных полей и наличие полной резервной копии с большим количеством строк.

При этом директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов подтвердил, что у сисадминов есть доступ к персональным данным клиентов для контроля за работой системы.

Представитель исследовательской компании DeviceLock считает, что банки сами создают предпосылки для подобных случаев, внедряя цифровые технологии в финансовую систему.

БА

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