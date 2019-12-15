В России появился новый канал утечки личных данных

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15 декабря 2019, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: pixabay.com

Стало известно о новом способе хищения персональных данных клиентов российских банков. Отмечается, что количество информации, украденной с помощью данного канала, может варьироваться от 25 до 30%. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на исследовательскую компанию.

В основном утечка данных происходит через IT-специалистов. Эксперты пояснили, что на это указывает выгрузка из систем управления доступом, а также присутствие в слитых таблицах служебных полей и наличие полной резервной копии с большим количеством строк.

При этом директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов подтвердил, что у сисадминов есть доступ к персональным данным клиентов для контроля за работой системы.

Представитель исследовательской компании DeviceLock считает, что банки сами создают предпосылки для подобных случаев, внедряя цифровые технологии в финансовую систему.