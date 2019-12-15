Дорожный фонд Краснодарского края увеличился почти вдвое

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15 декабря 2019, 11:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С 2014 года объем дорожного фонда Краснодарского края увеличен более чем в два раза, в этом году он составил почти 35 млрд рублей.

Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, что 21 дорожных объектов построено и реконструированно за счет фонда за последние пять лет.

– Это 33 километра дорог и почти тысяча семьсот погонных метров искусственных сооружений – мосты, путепроводы и надземные пешеходные переходы, – прокомментировали в ведомстве.

Средства из фонда так же направляются и на ликвидацию последствий ЧС.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 133 объекта протяженностью 245 км.

Также в этом году за счет фонда отремонтировано 638 км дорог, было реконструировано и отремонтировано 9 мостов.