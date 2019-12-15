Дорожный фонд Краснодарского края увеличился почти вдвое

С 2014 года объем дорожного фонда Краснодарского края увеличен более чем в два раза, в этом году он составил почти 35 млрд рублей.
Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, что 21 дорожных объектов построено и реконструированно за счет фонда за последние пять лет.
– Это 33 километра дорог и почти тысяча семьсот погонных метров искусственных сооружений – мосты, путепроводы и надземные пешеходные переходы, – прокомментировали в ведомстве.
Средства из фонда так же направляются и на ликвидацию последствий ЧС.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 133 объекта протяженностью 245 км.
Также в этом году за счет фонда отремонтировано 638 км дорог, было реконструировано и отремонтировано 9 мостов.