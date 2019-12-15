В Москве и области продолжает действовать

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15 декабря 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области. Отмечается, что в столице подобные условия сохранятся до понедельника из-за снега, а в Подмосковье - до вторника из-за ветра и гололедицы.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - уточнили в ведомстве.

При этом температура воздуха составит от +1 до +3 градусов тепла, в области от -2 до +3, возможен дождь со снегом, вечером в столицу придет густой туман и дымка. Атмосферное давление - 744 мм. рт. ст.

Известно, что предупреждение будет действовать в Москве до 16 часов следующего дня, а области до 00.00 вторника.