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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору чая

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору чая
фото: pixabay.com

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказали, как правильно выбирать чай. В ведомстве отметили, что в первую очередь надо обращать внимание на маркировку и целостность упаковки.

Специалисты уточнили, что у качественного товара всегда указана информация о производителе и условиях хранения, а также состав, срок годности , название продукта и знак соответствия.

В Роспотребнадзоре пояснили, что лист чая должен быть плотным, однородного цвета и структуры, хорошо скрученным. В продукте не должно быть стеблей или обломков листьев. При заварке чай должен быть прозрачным.

Также в ведомстве заметили, что напиток следует хранить в темном, сухом и прохладном месте.

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