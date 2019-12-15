Работающих пенсионеров могут начать штрафовать

Неофициальная подработка вместо заработка станет поводом для уголовного наказания работающим пенсионерам. Ее хотят признать мошенничеством, что является уголовно наказуемым преступлением.
Налоговые службы предупредили, что пенсионеры могут получить обвинение в мошенничестве. Под ним подразумеваются подработки или любое неофициальное трудоустройство, с которого граждане РФ не платят налоги.
Пенсионный фонд России (ПФР) следит за подобными нарушениями. Если пенсионер получает пенсию с индексацией и надбавками и при этом подрабатывает, его могут привлечь и/или оштрафовать на 120 тысяч рублей.
"Можно быть недовольным, возмущаться, но закон надо исполнять. Если человек работает и не платит налоги, но при этом ему продолжают индексировать пенсию - это незаконно", - отметили в Союзе пенсионеров.