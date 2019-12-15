Работающих пенсионеров могут начать штрафовать

//Общество 13+

15 декабря 2019, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Неофициальная подработка вместо заработка станет поводом для уголовного наказания работающим пенсионерам. Ее хотят признать мошенничеством, что является уголовно наказуемым преступлением.

Налоговые службы предупредили, что пенсионеры могут получить обвинение в мошенничестве. Под ним подразумеваются подработки или любое неофициальное трудоустройство, с которого граждане РФ не платят налоги.

Пенсионный фонд России (ПФР) следит за подобными нарушениями. Если пенсионер получает пенсию с индексацией и надбавками и при этом подрабатывает, его могут привлечь и/или оштрафовать на 120 тысяч рублей.

"Можно быть недовольным, возмущаться, но закон надо исполнять. Если человек работает и не платит налоги, но при этом ему продолжают индексировать пенсию - это незаконно", - отметили в Союзе пенсионеров.