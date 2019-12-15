Экс-прокурора Владикавказа Швецову задержали по подозрению в организации заказного убийства следователя

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15 декабря 2019, 08:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ольга Швецова, фото с сайта procuror-osetia.ru

Бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову задержали по подозрению в организации заказного убийства следователя Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СК Александра Леонова. Швецову задержали в аэропорту Беслана в Северной Осетии.

По версии следствия, Швецова лично встречалась в 2012 году в Москве с руководителем преступного сообщества Асланом Гагиевым. Следователь Александр Леонов был убит в сентябре 2012 года. Убитый мужчина являлся бывшим мужем сестры Ольги Швецовой. По версии следствия, возможной причиной преступления могут быть неприязненные отношения, сложившиеся из-за развода с сестрой Швецовой.Решается вопрос об аресте экс-прокурора Владикавказа Ольги Швецовой.

Московский окружной военный суд 6 марта приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении 12 участников банды Аслана Гагиева. Как установило следствие, в результате более 49 эпизодов преступной деятельности на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии участниками банды убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены.