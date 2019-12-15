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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

«Джокер ДНР» рассказал о пропаже оперативников СБУ

, 02:44 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Джокер ДНР

«Джокер ДНР» рассказал о пропаже оперативников СБУ
фото: pixabay.com

Самый таинственный телеграмм-канал «Джокер ДНР» опубликовал очередную порцию секретной информации. В этот раз под инсайд попала внутренняя кухня СБУ. В одном из регионов пропала оперативная группа.

По данным автора инсайда, в настоящий момент СБУ проводит розыски. Розыскные команды направлены в Закарпатье.

«В Закарпатье в районе Виноградова, позавчера пропала опергруппа СБУ из Киевского управления. Их все ищут, но не могут найти», — написал автор канала «Джокер ДНР»: «У меня есть информация о том, что они были чьими-то шпионами, и были отозваны работодателем. Скорее всего, скоро мы увидим их по телевизору в телевизионной передаче другого государства».

Корреспонденту АН «Джокер» пояснил, что группа была завербована несколько лет назад. Причиной отзыва стала оплошность, которая могла привести к рассекречиванию группы.

В Закарпатье группа находилась на оперативном задании. Там сотрудники смогли «разжиться деньгами». Все лишние были ликвидированы.

«Их сопровождал парнишка из местного СБУ, но он с ними ехать не захотел. Поэтому его скоро обнаружат в виде подснежника», — пояснил автор «Джокер ДНР» в своем телеграмм-канале.

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