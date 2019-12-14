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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Отчим наказывал ребенка, заставляя часами стоять на гречке. Крупа вросла в колени мальчика

, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Отчим наказывал ребенка, заставляя часами стоять на гречке. Крупа вросла в колени мальчика

В Омске отчим практически пытал ребенка своей сожительницы. За любой проступок – опоздание из школы, невыученные уроки - он в качестве наказания заставлял 8-летнего мальчика по нескольку часов стоять на коленях на гречневой крупе.

После очередного истязания ребенок сбежал к соседям и те вызвали полицию. Мальчику пришлось сделать операцию, поскольку крупа вросла в колени. «Данная операция проходила под наркозом, то есть снимались участки кожи на коленях, соответственно операция под общим наркозом, достаточно серьезная операция, после которой продолжительное время необходима была реабилитация», - рассказал телеканалу "Антенна 7" сотрудник местного СК.

Отчим записывал издевательства на видео, а мать ребенка смотрела на пытки, ничего не предпринимая. Кроме того, у мальчика обнаружили белково-энергетическую недостаточность. Это означает, что "ребенка долгое время не кормили или кормили в полном несоответствии с нормами питания".

Кстати, это тоже о семейном насилии, а не только, когда мужик свою бабу бьет.

БИ

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