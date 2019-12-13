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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Горячий ТОП региональных новостей:В Тверской области поместили в психлечебницу москвича, пытавшегося ограбить магазин

, 16:52 [ «Аргументы Недели», ]

Горячий ТОП региональных новостей:В Тверской области поместили в психлечебницу москвича, пытавшегося ограбить магазин
фото: pixabey

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: браконьера задержали с тушей косули под Калининградом, ограбление магазина в Тверской области и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области поместили в психлечебницу москвича, пытавшегося ограбить магазин. В суде поясняют, что невменяемый мужчина, угрожая, пытался похитить продукты на входе в супермаркет. Ему помешали сотрудники полиции, сообщает Афанасий-бизнес.

Первым в стране новогодний салют прогремит на Камчатке. Тех, кто решит встречать новый год в центре города, ждет насыщенная концертная программа с приглашёнными звездными гостями, розыгрышем новогодних призов, конкурсами и сюрпризами. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Новосибирск замер в 10-балльных пробках. Уровень пробок в Новосибирске достиг 10 баллов вечером в пятницу, 13 декабря. Пользователи в соцсетях в своих комментариях просят у Деда Мороза вертолет и обвиняют в тяжелой дорожной обстановке мистическую дату., сообщает НДН.ИНФО.

Женщина с ребёнком обокрала магазин в Кирове. В Кирове полиция разыскивает женщину, которая пришла с маленьким ребёнком в магазин и украла товаров на три тысячи рублей. Злоумышленница попала на записи камер видеонаблюдения, пишет Новый Вариант.

Под Калининградом участковые задержали браконьера с тушей косули. У 55-летнего жителя областного центра нашли огнестрельное оружие – охотничий карабин, и тушу незаконно добытой косули с огнестрельным ранением. Никаких разрешительных документов на охоту у мужчины не оказалось, как уточняет НИА Калининград.

У пятигорчанки неизвестный похитил кошелёк. Женщина пояснила, что накануне на улице к ней подбежал неизвестный и из сумки похитил, лежащий сверху, кошелёк со всеми сбережениями, после чего скрылся, сообщает Ставропольский репортер.

//картина дня

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что над городом «стоит белорусский дух». Он собирается его изгнать при помощи изменений, представленных на новой концепции центра Варшавы.

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что…

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