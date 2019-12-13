Горячий ТОП региональных новостей:В Тверской области поместили в психлечебницу москвича, пытавшегося ограбить магазин

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13 декабря 2019, 16:52 [ «Аргументы Недели», Е.Стеклова ]

фото: pixabey

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: браконьера задержали с тушей косули под Калининградом, ограбление магазина в Тверской области и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области поместили в психлечебницу москвича, пытавшегося ограбить магазин. В суде поясняют, что невменяемый мужчина, угрожая, пытался похитить продукты на входе в супермаркет. Ему помешали сотрудники полиции, сообщает Афанасий-бизнес.

Первым в стране новогодний салют прогремит на Камчатке. Тех, кто решит встречать новый год в центре города, ждет насыщенная концертная программа с приглашёнными звездными гостями, розыгрышем новогодних призов, конкурсами и сюрпризами. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Новосибирск замер в 10-балльных пробках. Уровень пробок в Новосибирске достиг 10 баллов вечером в пятницу, 13 декабря. Пользователи в соцсетях в своих комментариях просят у Деда Мороза вертолет и обвиняют в тяжелой дорожной обстановке мистическую дату., сообщает НДН.ИНФО.

Женщина с ребёнком обокрала магазин в Кирове. В Кирове полиция разыскивает женщину, которая пришла с маленьким ребёнком в магазин и украла товаров на три тысячи рублей. Злоумышленница попала на записи камер видеонаблюдения, пишет Новый Вариант.

Под Калининградом участковые задержали браконьера с тушей косули. У 55-летнего жителя областного центра нашли огнестрельное оружие – охотничий карабин, и тушу незаконно добытой косули с огнестрельным ранением. Никаких разрешительных документов на охоту у мужчины не оказалось, как уточняет НИА Калининград.

У пятигорчанки неизвестный похитил кошелёк. Женщина пояснила, что накануне на улице к ней подбежал неизвестный и из сумки похитил, лежащий сверху, кошелёк со всеми сбережениями, после чего скрылся, сообщает Ставропольский репортер.