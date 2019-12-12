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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В СПЧ предложили из неблагополучных семей изымать родителей

, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

В СПЧ предложили из неблагополучных семей изымать родителей
фото: pixabay.com

Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) направили главе РФ Владимиру Путину предложения с новыми правилами изъятия из семьи детей и представляющих для них угрозу родителей.

Речь идет о предложениях экспертов по реорганизации системы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В них допускается изъятие взрослых из семьи и возможность временного устройства, пишет РБК.

Фонд предлагает оставлять ребенка с родителем, который для него безопасен, а взрослого, от которого исходит угроза, удалять из семьи. На данный момент суды отказывают в принудительном выселении взрослых из квартиры.

АС

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