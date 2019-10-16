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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию, но полетит как только, так сразу

, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию, но полетит как только, так сразу
фото: pixabay.com

Авиакомпания S7 ("Сибирь") получила допуск на полеты в Грузию, в Кутаиси. Росавиация дала разрешение на полеты в Кутаиси авиакомпании S7 вместо авиакомпании "Глобус" в рамках объединения авиакомпаний.

В приказе Росавиации, опубликованном  на сайте агентства, отмечается, что S7 сможет выполнять до семи рейсов в неделю.
Но получение допуска не означает, что авиасообщение между Россией и Грузией возобновляется.

Официальный представитель агентства пояснил, что "это нормальная практика, когда авиакомпании продлевают свой допуск на выполнение полетов для того, чтобы иметь возможность в случае открытия воздушного сообщения начать полеты без замедления", - передает ТАСС. Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания "Сибирь" сможет воспользоваться этим правом".

Пока российские авиакомпании не разрешают полеты в Грузию.

 

 

 

ИЧ

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