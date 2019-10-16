В Гидрометцентре оценили прогноз об ожидаемом теплом ноябре

В Гидрометцентре оценили прогноз синоптиков об ожидаемом теплом последнем осеннем месяце, ноябре, в ряде российских регионов. До ноября еще две недели. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что долгосрочные прогнозы – вещь неблагодарная, их точность низкая.
Роман Вильфанд считает, что вероятность аномально теплой погоды в ноябре не превышает 67 процентов. По словам ученого, прогнозы на месяц вперед, на сезон вперед, не имеют точности, которые есть у прогнозов на короткие и средние сроки, - передает РИА Новости.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина ранее дала прогноз погоды на ноябрь. Она сказала, что аномально теплый ноябрь ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье и регионах Центрального федерального округа.
На Кубани и в южной части Крыма, некоторых районах Красноярского края, Иркутской области и Бурятии, наоборот, будет холоднее, чем обычно.