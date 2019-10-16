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Троллейбус с пассажирами врезался в столб в Чебоксарах

, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Троллейбус с пассажирами врезался в столб в Чебоксарах
фото с сайта МЧС

В Чебоксарах троллейбус маршрута № 1 врезался в столб - мачту уличного освещения на проспекте Тракторостроителей. В результате ДТП, по уточненным данным, пострадали 26 человек, среди которых семеро - несовершеннолетние дети.

По данным местного управления ГИБДД, в среду, 16 октября, в 14:38 троллейбус совершил наезд на столб.
На месте происшествия работали полиция, спасатели, девять бригад скорой помощи.

Ситуация находится под личным контролем Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.
По данным Минздрава Республики Чувашия, в больницы Чебоксар с места  аварии были  доставлены 26 пострадавших.

 

ИЧ

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