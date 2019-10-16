Магнитогорцы пожаловались губернатору на рынок похоронных услуг

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16 октября 2019, 15:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Ассоциация «Профессиональное похоронное объединение» обратилась к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой обратить внимание на ситуацию с рынком похоронных услуг в Магнитогорске.

Об этом заявил вчера, 15 октября, на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» представитель организации Сергей Яковенко. Он отметил, что в Магнитогорске действуют две организации с названием «Комбинат похоронно-ритуальных услуг».

Одна из них муниципальное предприятие, которое отвечает за аренду и распределение земель. Другая - муниципальное предприятие, которое организует похороны. Руководитель первой организации является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. В течение нескольких лет Ольга Самосуева сотрудничает с коммерческим предприятием «Евросервис», предоставляя землю на кладбищах для ведения бизнеса.

Информацию подтвердила начальник отдела контроля торгов и органов власти Челябинского УФАС Марина Заводская. Она рассказала, что в отношении муниципального предприятия и коммерческой фирмы возбуждено дело о самовольном занятии земель. Ущерб, нанесенный муниципалитету, составил полтора миллиона рублей. Обнаружены и другие нарушения закона.

Представитель областной прокуратуры Алиса Геймбюхнер подчеркнула, что ситуация находится под контролем надзорного ведомства. «В суд подано исковое заявление с требованием, где прокуратура требует применить меры дисциплинарного воздействия к Ольге Самосуевой», — сказала она.

По словам Сергея Яковенко, ассоциация «Профессиональное похоронное объединение» направит письмо губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой обратить пристальное внимание на ситуацию в сфере ритуальных услуг города металлургов.