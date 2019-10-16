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16 октября 2019, 16:44 [ «Аргументы Недели», София БЛЫНСКАЯ ]

Праздник Хэллоуин, msk.citifox.ru

В ночь с 31 октября на 1 ноября граница между мирами стирается. Духи спускаются на землю, мертвецы восстают из могил, а по улицам разгуливают вампиры, ведьмы, единороги и волшебные существа. Откуда же взялась традиция праздновать Хэллоуин?

Буу! Сладость или гадость?!

В Хэллоуин граница между мирами стирается.

Нечисть вырывается на волю.

Испокон веков люди обожают пугать себя, а страх смерти – один из самых сильных в нашем сознании. Лучший способ избавиться от страха – это прожить его. Когда мы лицом к лицу встречаемся с нашими самыми потаенными ужасами, они перестают пугать нас.

Поэтому традиции, свойственные Хэллоуину так распространена в мире. Более того, во многих культурах есть его аналоги:

•Праздник Дня Мертвых в Мексике

•Фестиваль Голодных Духов в Китае.

Все эти три праздника – своеобразный портал между сном и реальностью – миром духов и миром людей. Общего у них больше, чем кажется. Они не только отмечаются примерно в одно время (Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября, День Мертвых – с 1 на 2 ноября, а Китайский фестиваль Голодных Духов чуть раньше – 2 сентября). В эти дни в разных частях света духи выходят в наш мир, а мы почитаем умерших, поднося им дары.

В Хэллоуин мы лицом к лицу сталкиваемся с тем, что вызывает трепет и ужас. С чем-то загадочным. Именно поэтому на праздники популярны не только классические костюмы ведьм и пиратов – мы их больше не боимся. Сейчас мы одеваемся в костюмы банкиров (потому что боимся потерять наши деньги), дантистов и медсестер (потому что боимся уколов и зубных процедур), монашек, священников (потому что боимся перед лицом Бога увидеть себя такими, какие мы есть) и даже яичницы с беконом (потому что боимся ожирения).

Благодаря Хэллоуину мы можем стать кем угодно – это традиция праздника маскарада, перевоплощения. Мы можем позволить себе больше, чем в повседневности. Мы можем сделать то, за что в обычной жизни нас будут осуждать

История праздника: страшные костюмы достались нам от Кельтов.

Корнями Хэллоуин уходит в кельтские праздники. Тысячи лет назад Кельтские племена делили год на две половины – светлую и темную. И предшественник Хэллоуина – Саммайн был границей между светом и тьмой, урожайной осенью и холодной зимой.

Ночью с 31 октября на 1 ноября Кельты жгли костры, провожая старый год. Они считали, что границы времени и пространства в эту ночь размывались, а духи из другого измерения могли переступить черту и проникнуть в наше. А обычные люди – затеряться в другом, враждебном мире.

Истории гласят, что так как в этот праздник граница между жизнью и смертью стирается и мы можем с легкостью прикоснуться к потустороннему, людям нужно оберегать себя от злых богов и духов. Поэтому Кельты облачались в звериные шкуры, приносили жертвы – животных и собранные плоды. Когда ночь заканчивалась, они забирали священный огонь по домам, чтобы и там отпугивать злых духов.

В свое время христианство приняло и переосмыслило многие языческие традиции, ведь так было проще обратить язычников в христианство. К примеру, римский языческий праздник Лемурия, отмечаемый 13 мая, в 609 году нашей эры указом церкви переименовали в «День всех святых». Теперь появилась традиция чтить память не всех усопших, а только христианских мучеников.

Праздник стал настолько значимым, что христиане решили передвинуть «День всех святых» к 1 ноября, чтобы вытеснить этнический Саммайн. Саммайн начали называть сначала.

«Вечер всех святых» («All Hallows Evening»), потом «Канун дня всех святых», в итоге получилось известное нам название – «Halloween».

Христианство, если верить историям, сформировало традицию выпрашивать сладости на Хэллоуиун. Бедные дети брали у жителей еду, а взамен молились за упокоение душ, чтобы те могли попасть в рай.

Лампа Джека – фонарь с глазами.

Согласно традициям, сформированным Хэллоуином, к празднику люди вырезают из овощей страшные головы, зажигают изнутри и украшают ею жилище.

С одной стороны голова символизирует праздник уборки урожая, а еще – с ней связана интересная легенда о пьянице, которому удалось обмануть самого дьявола.

“Джек соблазнил Беса залезть на яблоню за сочной антоновкой, а как тот влез, быстренько вырезал на стволе крест. Бес, как известно, креста пуще всего боится. Бесу с яблони не слезть, Джек с Бесом сторговался, чтобы тот по его душу не приходил, и Бес ему пообещал. Пришло время, Джек умер, приходит к райским воротам, а его в рай не пускают. "Ты, - говорят, - злобный пьяница". Джек тогда к старому знакомому, Бесу, а тот говорит: "Я свое слово сдержал, зачем ко мне обращаешься?" "Куда же мне деваться?" - возопил Джек. "Иди откуда пришел", - говорит Бес. Но по старой дружбе подкинул Джеку горячий уголек из Геенны огненной. Джек в тот момент жевал тыкву, он уголек туда и спрятал. Уголек проклятый, не гаснет, да и Джек тоже стал проклятым, нет нигде ему пристанища, ходит с тех пор со своим тыквенным фонарем. Так и повелось у ирландцев вырезать тыкву, а в нее свечку вставлять на канун Дня всех святых", – пишет BBC.

Почему голод в Ирландии подарил Америке Хэллоуин и почему РПЦ пытается его запретить

В Америке праздник Хэллоуин распространился благодаря беженцам из Ирландии, которые в сороковые годы девятнадцатого века бежали от голода, случившегося из-за неурожая картофеля.

Сейчас к Хэллоуину готовятся во многих частях света, праздник справляют даже в России.

Однако РПЦ призывает запретить этот праздник, потому что он нарушает православные традиции и склоняет верующих людей к сатанизму. Вот что о Хэллоуине пишут на

«информационном портале Петрозаводской и Карельской епархии»:

«Языческий обряд «Хэллоуин» отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября в канун католического праздника – Дня всех святых. Язычники, сатанисты, колдуны и ведьмы считают этот день своим.

Православные священники предупреждают: надевая праздничные маски, немногие задумываются о том, что вместе с ними перенимают образы сатанинской нечисти и в некоторой степени, бесовское мироощущение. Люди уподобляют себя бесам и тем самым унижают и уничтожают свой образ, данный им Богом. Религиозный сатанизм, содержащийся в Хэллоуине, проявляется буквально во всем. К примеру важным атрибутом современного беснования является такая «милая забава», как выспрашивание и раздаривание конфет и прочих сладостей. По сути, это ритуал приношения темным силам. Но школьники об этом не знают. Как и их родители, с умилением смотрящие на детские забавы.»

Стоит ли вспоминать, что в России есть традиция, которая имеет много общего с Хэллоуином?

Фольклорист Елена Краснопевцева пишет про предновогодние колядки:

«На христославные и посевные колядки разделились не сразу. Например, языческие смысл и стилистика просматриваются в некоторых народных традициях празднования 14 января — дня святителя Василия Великого, когда по старому календарю праздновался Новый год. Несмотря на память православного святого, колядование в этот день шло по вполне языческому обряду: рано утром в дом прибегали дети, бросали в иконы зерно, гоготали как гуси, изображали домашних животных, — все это, по языческим представлениям, способствовало плодородию. Иногда колядовщики переодевались в необычные костюмы: вывернутые наизнанку шубы, страшные маски. В Карпатах до сих пор можно увидеть такие процессии. Смысл такого переодевания также архаичный: переодетый нечистью колядовщик олицетворял мертвеца, предка, который помогал «плодородию». Как правило, одевались так именно на Новый год, 14 января, и исполняли в этом случае исключительно посевные, то есть языческие колядки. Этот обычай был распространен не только в Карпатах, но и по всей России, только у нас это осуждалось Церковью. «Новогодних» колядовщиков не пускали в дом, а одаривали угощениями за порогом или через окно. Кроме того, тем, кто на Святки ходил в «личине», полагалось обязательно окунуться на Крещение в «иордани» — специально вырубленной в реке и освященной проруби: смыть грех. «Христославных» колядовщиков, напротив, приглашали в избы. В отличие от переодевания в личины, «христославные» колядовщики ходили шествием с вифлеемской звездой, что олицетворяло поклонение волхвов Младенцу Христу и сопровождалось пением рождественских колядок и тропаря Рождества. Хотя есть христославные колядки, которые и не содержат рождественских сюжетов, а только пожелания благополучия и богатства. Часто встречаются и смешанные варианты, где по пашне «идет Христос и сеет жито», а помогает ему Богородица. Скорее всего, это древние языческие колядки, позже переделанные на христианский лад. От языческого прошлого оставался припев, текст которого также уже мог быть смешанным: «Пришла коляда накануне Рождества».

Что приготовить на праздник, чтобы это было «вкусно и здорово»

Хэллоуин – преображения и вечеринки. Любому человеку трудно отказаться от еще одного повода собраться на праздник в кругу друзей и семьи.

Застолье – еще один важный аспект праздника.

Вот, варианты того, что я предлагаю вам приготовить к Хэллоуину из «Книги о вкусной и здоровой пище»: «Тыква и ее разновидности (кабачки, патиссоны) — очень полезные и вкусные овощи. Тыква содержит 7–8 % сахара, у нее нежная желтовато-белая мякоть, из которой вместе с пшеном или рисом получается хорошая сладкая каша. Тыкву, кроме того, жарят, из нее готовят вкусное пюре. Лучшая из столовых сортов — медовая тыква, в ней наибольший процент сахара. Тыква под молочным соусом Ломтики нарезанной тыквы обжарить, уложить на сковороду, залить молочным соусом средней густоты, посыпать сухарями, смазать маслом и поставить в духовой шкаф. На 1 кг тыквы — 1 стакан молока, 1 ст. ложку муки, 2 чайные ложки сухарей, 2 ст. ложки масла. Тыквенно-яблочный пудинг (лечебное питание) Тыкву очистить, нашинковать и тушить в молоке до полуготовности; затем добавить нашинкованные яблоки и тушить до готовности тыквы, после чего всыпать манную крупу, вымешать и варить еще 5 минут. После этого охладить, ввести сахар, желток и взбитый белок, осторожно перемешать, выложить на смазанную маслом сковороду и запечь. Полить маслом и подавать к столу. Тыквы — 100 гр., яблок — 100 гр., молока — 50 гр., крупы манной — 15 гр., сахара — 10 гр., 1/2 яйца, масла сливочного — 20 г.»

Поэтому запаситесь к Хэллоуину конфетами, вкусной едой, и придумайте себе на праздник костюм пострашнее.

Буу! Сладость или гадость?!

София БЛЫНСКАЯ