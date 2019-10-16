//Общество 13+

16 октября 2019, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Доктор наук, профессор и пластический хирург Сергей Блохин отреагировал на мнение коллеги из Лондона о том, что можно определить идеалы красоты с помощью формулы "золотого сечения". По его словам, это просто "пиар".

Внешность американской супермодели признали идеальной. Почти

"Это пиар ходы всякие разные... Золотые сечения, потом еще что-нибудь придумают. Главное – душа! Можно взять и обезьяну и у нее будет золотое сечение. Что она от этого красивая?! Это совершенные глупости", - передаёт слова специалиста "НСН".

Ранее сообщалось, что пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал самой красивой женщиной на Земле американскую супермодель Беллу Хадид. В этом ему помогло "золотое сечение".