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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Пластический хирург назвал "глупостью" измерение красоты по "золотому сечению"

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Пластический хирург назвал "глупостью" измерение красоты по "золотому сечению"
фото: pixabay.com

Доктор наук, профессор и пластический хирург Сергей Блохин отреагировал на мнение коллеги из Лондона о том, что можно определить идеалы красоты с помощью формулы "золотого сечения". По его словам, это просто "пиар".

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"Это пиар ходы всякие разные... Золотые сечения, потом еще что-нибудь придумают. Главное – душа! Можно взять и обезьяну и у нее будет золотое сечение. Что она от этого красивая?! Это совершенные глупости", - передаёт слова специалиста "НСН".

Ранее сообщалось, что пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал самой красивой женщиной на Земле американскую супермодель Беллу Хадид. В этом ему помогло "золотое сечение".

БА

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