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16 октября 2019, 17:12 [ «Аргументы Недели», Елизавета ЧЕПЕЛЕВА ]

Николай Караченцов, globallookpress.com, © Semen Likhodeev

27 октября исполняется 75 лет со дня рождения актера Николая Караченцова. Он всегда торопился жить. Он и воспоминания о своей жизни записывал быстро, на бегу, торопясь. Как будто предчувствовал, что жизнь быстротечна и может не успеть. Сегодня мы вспомним легендарного актера "его словами". Ведь он всегда рядом с нами. Мы помним!

Все цитаты приведены из книги, воспоминаний Николая Караченцова "Я не ушел".

Домашние шутливо называют Николая "народным достоянием". Однако жизнь Николая Караченцова не сразу стала достоянием.

"Когда я находился в юном и глупом возрасте, как поется в одной из моих песен, "туман глаза мне застилал. "Туман" этот назывался балетным искусством. Ничего другого я не знал и знать не хотел",- из воспоминаний Николая Караченцова.

Казалось бы, будущее Николая Караченцова предопределено. Юный артист родился в семье художника и балетмейстера. И никак не мог избежать творческой профессии.

Николай Караченцов воспитывался в любви, но авторитете родителей. Жизнью юного Коли управляла мама и она была напрямую связана с ее гастролями. К слову, она пять лет прожила во Вьетнаме по долгу службы.

"Несмотря на то что я зачастую оставался без контроля родителей, я не совершал плохих поступков, поскольку понимал,что, если мама узнает о моем недостойном поведении, я умру от стыда,не смогу этого пережить — слишком высок был для меня ее авторитет", - вспоминает о детстве в своей книге Николай Караченцов.

Николаю Караченцову с юного возраста удалось попасть в среду талантливых людей. Еще ребенком Караченцову пришлось окунуться в мир безграничного творчества. Будущий актер с родителями много времени проводил в деревне Щелыково, о которой у артиста остались лишь приятные воспоминания. Здесь Николаю Караченцову удалось познакомиться с Чирковым, Пашенной, Царевым и многими другими известными актерами.

"Щелыково — это мое детство. И, что немаловажно для ребенка, приезжая туда, я сразу попадал в определенную атмосферу человеческих взаимоотношений. Сложную и интересную". - так в своей книге о Щелыкове отзывался Николай Караченцов.

За жизнью будущего артиста в период поступления активно следили все родные. Ведь Николай Караченцов знал негласное правило театральных вузов-поступать во все. Ведь это лотерея. Но свой выбор сделал.

"Я хотел попасть именно в Школу-студию МХАТ. Для меня не было секретом, что в Москве лидируют две театральные школы: мхатовская и щукинская. Не знаю почему, но меня тянуло именно в проезд Художественного театра. Я прошел на третий тур и во МХАТе, и в Щепкинском училище. Когда мы с мамой думали, куда мне поступать, то выбрали МХАТ",- вспоминает в "Я не ушел" период своего поступления Николай Караченцов.

Караченцову нелегко дались вступительные экзамены. Читал он отрывок из романа Бориса Горбатова " Донбасс", декламировал басню Крылова "Крестьянин и медведь". И вот, как вспоминает этот период:

"Я трудно поступал в институт. Чуть не вылетел из абитуриентов. Третий тур, потом третий повторный. За меня заступался Виктор Карлович,он хотел меня взять к себе на курс. Мы под дверью подслушивали обсуждение экзаменов приемной комиссией. Месяц я все же пробыл вольнослушателем, затем меня перевели в основной состав".

По-началу у Николая Караченцова не все получалось. Грызть гранит науки молодому человеку давалось с трудом. Но юноша настолько вдохновился своими учителями, ему хотелось заслужить их авторитет. В итоге, Николаю выплачивали Качаловскую стипендию как отличнику. Диплом, к слову, у Николая Караченцова, с отличием.

"Мы верили, что каждый из наших педагогов-гений, что мы чудом попали в уникальное заведение. Каждый день трясло от мысли: неужели я войду в эти стены и эти великие люди со мной, дураком, будут заниматься",- Николай Караченцов о преподавателях МХАТа".

Началась активная учеба. Студенческая жизнь поглотила будущего артиста. О Николае начали говорить и замечать его творческий потенциал. Но сам артист считает, что его творческая карьера началась с приходом в театр Марка Захарова. Об этом он вспоминает в своей книге.

"Начало моего настоящего театра- Захаров. Первая постановка Марка Анатольевича в "Ленкоме" - спектакль, который назывался "Автоград 21"....Мы изображали хор и пели зонги".

Но первой из больших театральных работ артиста стал спектакль Тиль. Люди полюбили актера Караченцова. Был даже смешной случай после этой постановки, который также описан в "Я не ушел".

"Марк рассказывал, что на следующий день после премьеры "Тиля" он пришел в фойе и не увидел портрета артиста Караченцова. Значит, какие-то поклонницы-девочки его сперли. Он говорит:" Я понял- Николай Петрович стал знаменитым", -вспоминает Караченцов.

8 июля 1981 года вышел спектакль "Юнона и Авось". Он произвел в столице настоящий фурор. Двери в театр ломились. Тогда все постановки сдавались комиссии. И всегда по нескольку раз. И "Юнона и Авось" не стало исключением. Пьесу даже закрывали и вернулись к ней спустя время. Вышла в свет она спустя 2 года. На репетицию приходил знаменитый актер Владимир Васильев, а сам Эльдар Рязанов назвал спектакль "божественным".

"Вспоминаешь, что творилось со зрителями: чума, сумасшествие! Трудно сейчас такое представить. "Ленком", мне кажется, - всегда радость. Но тут еще радость запретного плода, острого слова. Не говоря уже о том, что все, происходящее в этом спектакле, все было неожиданностью для зрителя. Театр Ленинского комсомола и...жанр рок-оперы. Елки зеленые, как это может быть рок-опера! Молитвы со сцены! Да еще в рок-ритме!",- так удалось Николаю вспомнить легендарную поставку в своей книге.

В дальнейшем биография Караченцова будет наполнена яркими ролями как в театре, так и в кино.

Среди самых ярких можно вспомнить:

роль студента Бусыгина в "Старшем сыне".

Или яркий образ ковбоя Билли в книге в вестерне " Человек с бульвара Капуцинов", воплощенный Николаем Караченцовым. Также Караченцову с блеском удался образ маркиза Рикардо в "Собаке на сене".

Также Караченцову с блеском удался образ маркиза Рикардо в "Собаке на сене". Сам же актер так говорит в своей книге о том, бывали ли у него неудачные роли.

"Понимаю, что мой невидимый читатель так и хочет спросить: "Николай Петрович, а у вас бывают неудачные работы? Чтобы под стук собственных каблуков уходить со сцены? " Конечно, такого, чтобы под стук собственных каблуков...Пронесло, Господи!"

Личная жизнь актера сложилась также удачно, как и карьера.

В 1975 году актриса Людмила Поргина и Николай Караченцов узаконили свои отношения. Этот брак оказался крепким и долгим, пара прожила вместе 4 десятилетия. В 1978 Людмила родила Николаю сына Андрея. Сейчас молодой человек работает адвокатом.

"В ночь на 28 февраля 2005 года на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве автомобиль Volkswagen Passat B5, за рулём которого был Николай Караченцов, попал в аварию. Артист спешил с дачи в Москву, взволнованный вестью о смерти тёщи Надежды Степановны Поргиной, не пристегнувшись ремнём безопасности и превышая допустимую скорость. В результате актёр получил серьёзную черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу, где ему той же ночью была сделана трепанация черепа и операция на головном мозге. Как только позволило состояние пострадавшего, его перевезли в Институт Склифосовского. Караченцов пролежал 26 дней в коме. В начале июня его перевели в Центр патологии речи и нейрореабилитации",- так о Караченцове и его аварии сообщает сайт 1838.life

Караченцову предстоял долгий процесс восстановления. Все это время рядом с Николаем была его Людмила, которая вспоминает в книге "Я не ушел".

"Я бы хотела, чтобы сняли фильм о врачах, о мучающихся людях, которые выходят из темного коридора. Рядом с Колей лежали солдаты из Чечни, молодые люди после инсульта, которые собирают себя по частям. Там такое мужество, такая сила. Нигде я такого не видела. Инна Михайловна мне говорит: «Люда, ты бы сыграла Полину Андреевну. Все же «Чайка»». Я отвечаю: «Понимаешь, я выброшу три часа из жизни, а я ему нужна каждую минуту». Три часа из жизни я буду кому-то представляться, три часа, которые не решат ни чью судьбу, не изменят эпоху. А судьбу своего мужа я решаю ежеминутно. Ему, как никому, нужны три часа моей жизни."

Умер Николай Караченцов 26 октября 2018 года. Могила известного актера находится на Троекуровском кладбище.

Николаем Караченцовым восхищались многие. Его талант очаровывал многих. Он любил театр, любил свою профессию.

"Профессия актера — публичная. Мы рождены, чтобы нас любил зритель. Мы обязаны ему нравиться. В то же время наша профессия зависима, причем от тысяч самых разных людей и событий. Кого-то из нас любят только близкие, кого-то — узкий круг театралов, кто-то «герой» в своем городе, а кто-то действительно становится народным достоянием (без кавычек). Труд, талант при этом — безусловно, необходимые составляющие, но главное — Удача!",- воспоминания Николая Караченцова из книги "Я не ушел".

О Николае Караченцове говорят и сегодня. А его роли навсегда остались в нашей памяти и сердцах. Ведь мы его никогда не забудем...

Елизавета ЧЕПЕЛЕВА