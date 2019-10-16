Поселки Хабаровского края будут меньше платить за тепло

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16 октября 2019, 14:34 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В поселках Верхнебуреинского района Хабаровского края будут реконструированы котельные. С помощью нового оборудования власти планируют снизить тариф, чтобы граждане меньше платили за тепло.

На сегодняшний день одной из острых проблем северных территорий региона являются слишком высокие тарифы на отопление. Многие называют суммы неподъемными. В поселках Новый Ургал и Чегдомын власти постараются решить эту проблему путем модернизации котельных. Объекты сегодня имеют серьезный износ. В рамках инвестиционной программы «ХЭС» в следующем году начнет полную замену водонагревательных котлов на более современные, имеющие большую мощность.

Уже в 2019-м котельная в Чегдомыне переведена на обогащенный уголь. Теплоотдача такого топлива значительно выше. Только за первые десять дней отопительного сезона удалось сэкономить 40 тонн топлива. Такое же нововведение ожидает и котельную Нового Ургала.

Такой шаг даст не только экономию, но и поможет сохранить окружающую среду.