Они рискнули и выиграли: истории молодых российских бизнесменов-инноваторов

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16 октября 2019, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Выпускник МФТИ, создавший новый банковский продукт, студентка-китаистка, открывшая престижное ателье в Лондоне, философ по образованию, запустивший в Москве инновационный IT-стартап мирового уровня, - «Аргументы недели» представляют список самых ярких молодых бизнесменов-инноваторов на российском небосклоне.

Николай Сторонский, 35 лет, Revolut

Сторонский начинал как трейдер, и старт был довольно высоким. В 2006 году молодому Николаю, выпускнику МФТИ и магистру Российской экономической школы, предложили место в трейдерской команде банка Lehman Brothers в Лондоне. Начало карьеры сопровождалось крутым виражом: спустя немного времени банк подал заявление о банкротстве. Однако молодые таланты были в цене, и биржевых специалистов перекупил японский брокер Nomura. В результате всех перипетий Сторонский оказался на стабильной позиции в швейцарском инвестиционном конгломерате Credit Suisse. Там Николай проработал пять лет, построил успешную карьеру, а главное - обзавелся сбережениями, которые позволяли пойти на риск с собственной бизнес-идеей.

К 2014 году Сторонский, по его собственному признанию, «достиг потолка» в амплуа наемного работника. Реализовать свои проекты с должным размахом в рамках корпоративных ограничений он не мог, поэтому решился на свободное плавание. Флагманом его курса стала идея о создании мультивалютной банковской карты, которая давала бы возможность выгодной конвертации во время путешествий. Николай был убежден в перспективности стартапа, поэтому не побоялся инвестировать в него собственные средства, вложив в проект 300 тыс. фунтов.

Вскоре Сторонский понял, что без аутсорсинговых консультаций ему не обойтись, и пригласил финансиста Дэвида Паркера. Тот расценил проект скептически, однако Николай проявил настойчивость и принял к сведению все критические замечания консультанта. В результате в 2015 году проект Revolut был запущен и дело двинулось.

Изначально Сторонский запланировал привлечь 30 тыс. пользователей в течение года. Как признается сам Николай, цифра была условной, взятой с потолка. Однако потолок оказался на порядок выше: за первый год Revolut привлек 300 тыс. клиентов. При этом компания обошлась без всяких маркетинговых затрат: люди приходили по живым рекомендациям, работал принцип «сарафанного радио».

К 2018 году Revolut оценивался в 1,7 млрд долларов, а личное состояние Николая Сторонского составляло 500 млн долларов. «Мы много работаем, но не из-за того, что кто-то нас заставляет, а потому, что мы видим огромные возможности, которые не хотим упустить», - говорит молодой предприниматель. Его отношение к жизни можно рассматривать как воплощение активной позиции: Николай спит по 5 часов в сутки и ежедневно посещает спортзал. При всей рабочей загрузке он не забывает уделять время личным увлечениям, среди которых главной страстью остается кайтсерфинг.

Александр Агапитов, 35 лет, Xsolla

В середине 2000-х Александр был студентом мехмата в Пермском государственном университете, и студентом далеко не самым успешным. Молодой человек постоянно прогуливал занятия и наконец в деканате рассудили, что в таких нерадивых специалистах наука не нуждается, - Агапитова отчислили. Чего не знали в деканате, так это того, что данный «прогульщик» манкирует занятиями не по безалаберности, а ради серьезной цели: 20-летний студент строил свою собственную бизнес-империю.

Александр увидел возможность прибыли в быстро развивающейся индустрии онлайн-игр. При этом сам он не был заядлым игроком и поэтому рассматривал всю эту сферу сугубо прагматически. Лазейка для профита была найдена в технологии пополнения средств, необходимых для игры в интернете. Агапитов запустил сервис обмена и покупки игровых валют 2pay, который быстро начал набирать популярность. Поначалу все работало буквально «на коленке»: молодой предприниматель не расставался с ноутбуком, поскольку все платежи приходилось одобрять вручную. Если в те времена вы случайно заметили странного молодого человека, который сидел с компьютером на пляже в Сочи, возможно, это был будущий миллионер Агапитов. Но прежде чем подняться к вершинам, пришлось пойти на риск: Александр заложил квартиру, доставшуюся ему в наследство, взял кредит и нанял четырех помощников-студентов.

Дело развивалось интенсивно: менее чем за год 2pay удалось наладить партнерство с 20 популярными игровыми онлайн-сервисами. Вскоре и сама технология оплаты перешла на «взрослый» уровень: владельцу бизнеса уже не нужно было вручную одобрять платежи через ноутбук на пляже, поскольку было налажено сотрудничество с широкой сетью терминалов и, главное, со Сбербанком. Менее чем за два года Александру удалось расплатиться с долгами, и бизнес вышел на самоокупаемость.

К 2010 году скромный студенческий стартап из Перми превратился в международную компанию, которая нынче и известна как Xsolla. За десять лет фирма интегрировала свою платежную систему в более чем 3000 онлайн-игр по всему миру. Личное состояние Александра Агапитова оценивается в 150 млн долларов.

К онлайн-играм Агапитов по-прежнему относится с большим вниманием, продолжая искать новые бизнес-возможности в этой нише. Он может провести целый день, изучая новинки и анализируя потенциал дальнейшего развития. По мнению Агапитова, индустрия онлайн-игр чем-то сродни кино: «вы тратите настоящие деньги, не приобретаете ничего осязаемого, но приобретаете эмоциональную отдачу», - говорит он. По мнению бизнесмена, эмоциональная отдача и есть самый главный и ценный товар на рынке и в нашей жизни в целом.

Александр Кабаков, 32 года, NtechLab

С детских лет Александр читал по-взрослому. Среди его интересов была не только художественная литература, но и периодика: уже в двенадцатилетнем возрасте он штудировал издания «Компания», «Деньги» и «Власть». Его философию и жизненные интересы во многом сформировала книга «Generation Пи», которую он прочел, когда ему было 13 лет. Неудивительно, что юноша с такими интересами выбрал для поступления философский факультет МГУ.

К академической стезе Кабаков относится с большим почтением: его отец – кандидат химических наук. По мнению бизнесмена, наука – самое достойное занятие для человека. Однако самому ему было не суждено пойти по этому пути: с первого курса молодой человек начал работать. При этом, по признанию Александра, он никогда не был наемным сотрудником: с самого начала его интересовали только собственные проекты. Учась в институте, он запустил молодежный интернет-журнал, и при этом начинающему предпринимателю удалось найти инвесторов и поставить дело на коммерческую основу. А уже в 23 года у Кабакова появился первый серьезный бизнес - агентство digital-коммуникаций «Agency One».Оно на долгое время стало визитной карточкой бизнесмена: со времени своего основания в 2010 году агентство «Agency One» успешно реализовало более сотни проектов для корпоративного «крупняка».

Не оставив полностью сферу коммуникаций, в 2015ом году Кабаков повернулся к хайтеку. Основанная им и выпускником ВМК МГУ Артемом Кухаренко компания NtechLab работает в сфере распознавания изображений и развивается с фантастической скоростью. На ее счету ряд крупных заказов как в коммерческом, так и в государственном секторе, включая, например такой, как информационная система для Чемпионата мира по футболу в России-2018.

Уже в рамках первого международного технологического соревнования по распознаванию лиц в том же 2015 NtechLab одержала убедительную победу над Google. За последовавшие 4 года победы в конкурсах, проводимых американскими научными и правительственными структурами стали чуть ли не регулярными.

Распознавание лиц стало только первым шагом — компания работает над распознаванием эмоций, силуэтов и действий на видео.

Собственным бизнесом проникновение Кабакова в сферу хайтек не ограничилось. Около года он проработал на позиции вице-президента крупнейшего российского интернет-холдинга Mail.ru. Но… в итоге желание заниматься собственными проектами победило и Кабаков вернулся к развитию NtechLab.

Несмотря на интенсивный рабочий график, Александр не забывает о своих личных увлечениях. Кабаков – страстный киноман, он успевает отсмотреть 15-20 фильмов в месяц, отдавая должное как классике, так и новинкам. Как и многие любители кино, с большим интересом следит за развитием культуры современных сериалов.

Второй большой страстью бизнесмена стали путешествия. При этом обычный, «пляжный» отдых его не интересует: Кабаков предпочитает «сложносочиненные» поездки с погружением в местные реалии, далекие от поверхностного туристического взгляда. Из своих путешествий самым экзотическим он считает поездку в Антарктиду. Предприниматель также не чужд экспериментов: одним из его новых хобби стал диджейский пульт.

Главной страстью своей жизни Кабаков считает исследование и творчество в самых разных областях. Бесцельное зарабатывание денег его не привлекает – самое важное, по мнению Александра, это жить интересной, наполненной жизнью.

Татьяна Кожевникова, 29 лет, Artefact London

Шитьем Татьяна увлекалась с детства: будучи худеньким ребенком, она не всегда могла позволить себе удобство готового платья. Однако недостаток оказался преимуществом: под руководством мамы и бабушки маленькая Татьяна развивала свое хобби творчески, сама выбирая ткани и разрабатывая лекала. Уже тогда будущий владелец престижного лондонского ателье Artefact любила экспериментировать с цветами и стилем.

Однако покорение вершин бизнес-успеха было еще далеко. Молодая студентка Кожевникова считала шитье своим личным хобби и не более того: на будущую карьеру у нее были, как ей казалось, более «серьезные» планы. Девушка с детства изучала китайский язык и планировала поступление в Пекинский университет. Но тут в дело вмешалась любовь: Татьяна познакомилась с молодым человеком, у которого были альтернативные студенческие планы по учебе в Лондоне. Поначалу разлука казалась неизбежной: девушка все-таки реализовала свой план по поступлению в университет и уехала в Пекин. Но буквально через полгода поняла, что сердцу не прикажешь, и улетела в Лондон, где и обручилась со своим молодым человеком.

Муж вдохновил Татьяну не только к перемене места жительства, но и к прорывной бизнес-идее. По иронии судьбы, несмотря на все обилие магазинов и ателье в Англии, он всегда испытывал сложности с приобретением хорошего мужского костюма. В ходе долгих поисков и примерок его сопровождала Татьяна, и таким образом она сумела хорошо изучить местный рынок. Так и зародилась идея будущего инновационного бизнеса, где подготовка заказа осуществляется с помощью лазерных технологий.

Механизм оформления заказа прост и изящен: в ателье есть пиджаки и брюки любого размера, и все они зарегистрированы в электронной версии. При снятии мерок Кожевникова меняет формат в компьютерной программе, подгоняя тот или иной образец под каждого клиента с точностью до миллиметра. Заказ уходит в Португалию, где лекала готовятся с помощью высокоточного лазера, после чего уже осуществляется индивидуальный пошив вручную. Технологичность процесса дает Кожевниковой преимущество и в сроках, и в цене: если классический механизм предполагает постоянную подгонку костюма под клиента, то лазерная заготовка лекал обеспечивает точность исполнения с самого начала. Таким образом, если традиционные ателье тратят на изготовление костюма не менее трех месяцев, а то и до полугода, то Artefact London обеспечивает результат за четыре недели. Естественным образом это сказывается и на цене: если цены на хороший костюм в Лондоне обычно стартуют от 2000 фунтов, то Кожевникова работает от 850 фунтов.

Татьяна по натуре оптимист. Неизбежные риски при открытии своего дела она восприняла с позитивным настроем: «Думать о плохом мне не нравилось, поэтому я сосредоточилась на своих возможностях», - говорит она. Личные качества и обстоятельства чрезвычайно важны в развитии своего дела, убеждена Кожевникова. Она с юмором воспринимает те ситуации, в которых она оказывалась, будучи женщиной, рискнувшей вторгнуться в деловую нишу, занимаемую в Лондоне мужчинами. Ей пришлось соответственным образом изменить свою линию поведения: быть настойчивой, осаждать поставщиков письмами с предложениями и даже являться без приглашения. «Забавно, что когда подобным образом ведет себя мужчина, то он “профессионал”, когда женщина — она “стерва”», - со смехом отмечает Татьяна. Однако этот подход оказался эффективным, и Кожевникова быстро добилась успеха.

Успешная бизнес-модель оправдала себя: уже на восьмой месяц работы предприятие вышло на самоокупаемость. Татьяна Кожевникова, в свою очередь, попала в список 30 самых перспективных молодых предпринимателей по версии Forbes.

Денис Федоряев, 30 лет, Blazar Capital

Целеустремленность отличала Дениса Федоряева с ранних лет. Будучи шестнадцатилетним подростком, он не побоялся уехать из Новосибирска в Москву, чтобы поступить в МГИМО. За плечами у юноши была победа на Всероссийской олимпиаде по экономике, которая позволяла ему поступить в любой университет без экзаменов. Сказалось дисциплинированное воспитание: родители Дениса оба имеют кандидатскую степень физико-математических наук, поэтому технические предметы всегда были в фокусе внимания у молодого человека. Однако на МГИМО он не остановился, и уже на третьем курсе решил двигаться дальше: выиграв грант на образование, Денис продолжил обучение в Дании. Параллельно с этим, еще будучи в Москве, Федоряев начал трудовую карьеру в немецкой консалтинговой компании. После этого была стажировка в Лондоне, где студенту-магистранту приходилось работать по 120 часов в неделю. Сам Федоряев называет это тяжелым, но бесценным опытом. В результате он успешно прошел стажировку в Англии, после чего защитил магистерскую степень в Копенгагене.

Блестящее резюме обеспечивало молодому специалисту серьезные перспективы в качестве наемного работника. Однако мечтой Дениса было создание своего собственного бизнеса, продвижение своей, оригинальной и амбициозной идеи. Несколько лет он проработал в крупной международной консалтинговой компании McKinsey&Company и уже был готов к получению партнерского статуса, когда понял: время не ждет. Многие критиковали решение Федоряева: как можно было уйти из престижной компании за три месяца до получения места партнера? Но главной целью Дениса всегда было открытие собственного бизнеса и, по его оценке, даже несколько месяцев задержки могли сыграть критическую роль.

Так появился венчурный фонд Blazar Capital, который Федоряев основал вместе со своим другом и коллегой по McKinsey&Company Кристианом Арнстедтом. Друзья видели будущее проекта в качестве платформы для взаимодействия с компаниями, которые реализуют товары повседневного спроса в онлайн-режиме. Они вложили в развитие бизнеса собственные средства, а также привлекли стороннего инвестора. Здесь и помогли рабочие связи: сказался опыт работы в крупной консалтинговой компании. На данный момент Blazar Capital уже располагает двумя крупными брендами в портфеле: это часы Nordgreen и очки Jamie Looks.

Планы у Федоряева наполеоновские: через десять лет он видит себя в качестве основателя одного из самых узнаваемых брендов в мире. И такой сценарий не исключен объективно: журнал Forbes включил Дениса Федоряева в число 30 самых перспективных молодых предпринимателей Европы.

Несмотря на свой успешный опыт, Федоряев предостерегает молодых предпринимателей от поспешного решения об организации стартапа. Это серьезная задача, которая требует не только высоких трудозатрат, но и значительного уровня личной ответственности. «Если вы не готовы к тяжелой работе, не запускайте стартап», - советует он. Также, по мнению бизнесмена, в этом деле нужна известная храбрость: тем, кто не готов брать на себя высокие риски, нечего делать в этой сфере. И самое главное, убежден Федоряев, стартап – это долгий и непростой путь, где не стоит ждать возможностей быстрого и легкого обогащения.

Гульназ Хусаинова, 30 лет, EasySize

Первое бизнес-начинание Гульназ было опробовано, когда ей было всего лишь 19 лет: студентка Высшей школы экономики запустила стартап по бронированию мест в ресторанах. Проект не принес ей прибыли, но обогатил ее опытом и пониманием того, что в ней есть стремление к предпринимательской деятельности. Девушка переключила свое внимание на онлайн-ритейл, и новая затея оказалась эффективней предыдущей. В результате, через череду проб и ошибок, была выработана идея, которая позднее оформилась в успешный проект EasySize.

Прорывом для Хусаиновой стал питч московской IT-конференции TechCrunch в 2012 году, где девушка успешно презентовала мобильное приложение для оценки размера одежды. Инновационная идея состояла в том, что с помощью этой технологии клиенты получали возможность сделать фотографии и отмасштабировать их таким образом, чтобы понять, какая вещь им наилучшим образом подходит. При этом механизм работал четко, вне зависимости от того, в каких условиях, с какого расстояния и под каким ракурсом были сделаны фото. Судьи конкурса оценили идею, и стартап был включен в крупнейший европейский акселератор Startupbootcamp. Первоначальные инвестиции в проект составили 50 тыс. евро, а головной офис был открыт в Копенгагене.

Как оказалось, приложение стало выгодным не только для покупателей, но и для магазинов: благодаря более точной оценке параметров ретейлеры смогли снизить возврат до 10% и повысить конверсию до 8%. Однако Гульназ на этом не останавливается и продолжает совершенствовать свою инновацию. Опыт работы показал, что оценка параметров по фотографиям и анкетам бывает недостаточно эффективной, поскольку в дело вмешивается человеческая психология - некоторые клиенты склонны приукрашивать свои данные. Поэтому Хусаинова подключила еще одну опцию - анализ истории заказов и возвратов. В сочетании с анкетными данными и масштабированием фотографий это позволяет получить еще более точные параметры - как для удобства пользователей, так и для эффективности работы магазинов.

В 2017 году проект Хусаиновой занял 24-е место в рейтинге лучших стартапов Дании, а сама Гульназ попала в список самых успешных женщин-предпринимателей скандинавского региона. Как и некоторых других героев нашей статьи, ее также отметил журнал Forbes в своем списке 30 самых перспективных молодых людей в современном бизнесе.

Гульназ имеет амбиции и за пределами своего успешного проекта: по ее словам, она обдумывает несколько начинаний, связанных с ее личными интересами. Одно из них носит медийный характер: предпринимательница готовит к выпуску подкаст, где будет вести беседы с интересными людьми на тему современных технологий. Кроме того, Хусаиновой не чужда общественная активность – она занимается поддержкой предпринимателей в скандинавском регионе и активно участвует в работе ряда организаций в этой сфере.