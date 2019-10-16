"Детектор лжи для росгвардейцев", силовики с помощью полиграфа будут проверять моральные качества сотрудников

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16 октября 2019, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуму внесён законопроект об обязательной проверке на детекторе лжи работников и поступающих на службу в Росгвардию. Он разработан комитетом по противодействию коррупции совместно с ведомством.

«Необходимость таких проверок обусловлена тем, что Росгвардия выполняет ряд особых задач по обеспечению общественной и государственной безопасности, в том числе по противодействию терроризму и экстремизму. Проверки на полиграфе позволят повысить антикоррупционную дисциплину, в том числе и среди кандидатов при их поступлении на службу и выявить лиц, не соответствующих моральным качествам для службы в Росгвардии», - цитирует официального представителя ведомства Валерия Грибакина издание «Подъём».

А пока законопроект не принят, по словам Грибакина, в некоторых случаях полиграф все равно используется ведомством. «Бей своих, чтоб чужие боялись», «Интересно, и какой же у них процент отвеса?», «И сильно это им помогло, веще коррупция есть, а в Росгвардии - святые!», - комментируют новость в Сети.