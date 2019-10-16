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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Телеграм-канал "Бизнес Идеи 2.0": Я думаю о работе 24/7

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Телеграм-канал "Бизнес Идеи 2.0": Я думаю о работе 24/7
Фото: pixabay.com

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем канала "Бизнес Идеи 2.0".

-Как вам пришла в голову идея вести канал ? Почему выбрали именно это название?
Увидел канал в Telegram "Отборные сливы", и он мне очень понравился. Потом я узнал сколько на таких каналах можно зарабатывать и уже на следующий день открыл канал "Бизнес Идеи 2.0". Почему выбрал такое название? Просто пришла такая идея.
-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала? Чем он уникален?
Бизнес тематика на тот момент была почти без конкуренции и самая прибыльная. На данный момент мой канал Топ 1.
-В чем ваша история успеха?
Думать о работе 24/7 (особенно в первые недели проекта).
-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?
Это моя основная работа. Денег хватает на хорошую жизнь.
-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?
Я один-одинешенек. Как я говорил, по-началу процесс трудоемкий (24/7), но на данном этапе я трачу 1-2 часа в день работу.
-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?
На данный момент у меня есть много идей по созданию новых каналов, но для этого нужны большие вложения, которые я по-тихоньку собираю. А каналы, которые есть сейчас, я развиваю на 30% от дохода с рекламы.

АГ

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