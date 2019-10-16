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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Крыму нашли новый вид насекомых

, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму нашли новый вид насекомых
фото: Крым, pixabay.com

Представители Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского сообщили, что на полуострове обнаружили новый биологический вид насекомых. Учёные назвали его Negotithia efetovi в благодарность за заслуги профессора КФУ Константина Ефетова.

Эксперты рассказали, что насекомое относится к отряду чешуекрылых, семейству стеклянниц. Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и автор открытия Олег Горбунов отметил, что данное насекомое может быть эндемиком (специфической особенностью природных условий Крыма). По словам учёного, дальнейшее изучение вида поможет разработать меры по его охране, пишет РИА Новости.

"Зарубежные коллеги в восторге от открытия. Европейцы очень удивлены и собираются в Крым специально за N. efetovi", - заявил он.

Подробное научное исследование опубликовано в журнале Russian Entomological Journal.

БА

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