Из маньяка в потерпевшие. Мужчину, привязанного к столбу в Архангельске признали невиновным, его обидчикам грозит срок

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16 октября 2019, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мужчину, которого в Архангельске привязали к столбу и избили, признали потерпевшим. СКР возбудил уголовное дело в отношении троих жителей города, которые ворвались к нему в квартиру и похитили его. Они выволокли его на улицу, привязали к дереву и избивали.

Видео «самосуда» выложили в Сеть, но из-за нецензурной брани, которыми сопровождалось избиение 35-летнего мужчины, мы не можем разместить его. По версии следствия, трое местных жителей на автомобиле прибыли к дому пострадавшего и стали угрожать ему монтировкой. Мужчину избили, выволокли на улицу и привязали к столбу, призывая граждан совершить самосуд.

По словам местных жителей, этот человек нападал на людей, грабил, резал, душил женщин и детей, забирал их имущество. Полиция признала мужчину невиновным, а вот его обидчикам грозит уголовная ответственность по статье «похищение человека группой лиц».

Как считают горожане, они поймали маньяка. Он, как утверждает местная жительница Юлия Черемушкина, на протяжении длительного времени нападал на людей, грабил, резал, душил женщин и детей. Задержанных, по ее словам, теперь обвиняют в похищении. Черемушкина рассказала, что горожане, которые обвиняли мужчину в преступлениях, "пошли на попятную", потому что тот якобы сказал, что "за него отомстят".

По словам другой местной жительницы Софии Богаткиной, правонарушения со стороны избитого мужчины начались месяц назад. Она утверждает, что тот нападал в том числе на девушек, пожилых женщин и подростков, избивал их и отбирал сумки. По ее словам, одна из потерпевших сейчас находится в больнице с переломом.

Богаткина рассказала, что в полицию подавались заявления, однако "это довольно проблематично" из-за того, что в Цигломени нет опорного пункта полиции, и участковый находится на Левом берегу. "Женщины предложили мужчинам в свободное время по вечерам патрулировать поселочную территорию", - сказала она, добавив, что в один из патрульных вечеров и был задержан избитый мужчина.

Позднее, по словам Богаткиной, его привязали к столбу, вызвали полицию и публично избили. Она утверждает, что именно "отсутствие правоохранительных органов как таковых" в Цигломени стало "последней каплей, за которой последовал самосуд".