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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Первый космический ребенок может появиться через 5 лет. Исследователи ищут женщину, согласную родить в космосе

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Первый космический ребенок может появиться через 5 лет. Исследователи ищут женщину, согласную родить в космосе

‍Исследователи ведут поиски женщин-добровольцев, которые согласятся на роды в космосе. Эксперимент планируется провести в 2024 году. Во время 24-36 часовой миссии женщина родит в 400 километрах над Землей в сопровождении обученных медиков.

Поиск добровольцев начнется в 2022 году. Однако перед этим в 2021 году будет запущен космический инкубатор для эмбрионов, в который поместят человеческую сперму и яйцеклетки. Как только инкубатор окажется в космосе, яйцеклетки будут оплодотворены и запустится процесс развития эмбриона. Спустя четыре дня аппарат вернется на Землю, где оплодотворенные яйцеклетки искусственно введут в полость матки, а затем последуют роды в назначенный срок, сообщает портал Globe Newswire

Как рассказали в компании, проект будет весьма затратным, одно лишь зачатие эмбриона в космосе обойдется в пять миллионов долларов. "Если человечество хочет стать многопланетным видом, необходимо понять, как размножаться в космосе", — заявил основатель SpaceLife Origin Кис Малдер. Первый космический ребенок моет появиться на уже через 5 лет.

БИ

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