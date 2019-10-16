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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Все равны, но есть ровнее", для попавших под санкции бизнесменов напишут особые законы

, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

"Все равны, но есть ровнее", для попавших под санкции бизнесменов напишут особые законы

Минфин предложил выделить попавших под санкции граждан и компании в особую категорию, на которую распространят «специальные» нормы законодательства. Подобный механизм поможет упорядочить льготы и преференции для подсанкционных бизнесов, пояснил РБК Минфин.

Компании под санкциями начали получать послабления, как только были введены ограничения. Поправки Минфина предлагают общий механизм помощи бизнесу в условиях санкций. Однако конкретные послабления, указывающие на особое положение подсанкционных лиц и компаний, могут вызвать негативную реакцию тех, кто не имеет никаких преференций, уверены эксперты.

Если компаниям предоставят госпомощь за счет налогоплательщиков — например, прямую денежную поддержку, кредиты по особым ставкам — реестр должен быть публичным, чтобы у третьей стороны была возможности знать об этом и оспорить решение, считают экономисты.

Под санкции США с 2014-го по настоящее время попали многие российские бизнесмены: Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Алексей Миллер, Игорь Сечин, семья Ротенбергов, Геннадий Тимченко. Под секторальными санкциями Вашингтона находятся Сбербанк, ВТБ, ВЭБ.РФ, «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Новатэк», «Ростех».

Индивидуальные санкции подразумевают блокировку активов в США, санкции для компаний — ограничения на финансирование и передачу технологий и запрет для американских граждан на любой бизнес с компаниями из санкционного списка.

БИ

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