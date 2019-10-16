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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в выходные

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в выходные
Красная площадь, Москва, pixabay.com
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве в выходные. Согласно последней информации, в субботу и воскресенье в городе будет довольно тепло.
 
Воздух в Москве в выходные прогреется до до плюс 14 градусов. Осадков не ожидается, атмосферное давление, по словам Татьяны Поздняковой, в столичном регионе будет повышенным, но не рекордно высоким, передает утром в среду, 16 октября, РИА "Новости".
 
Минимальная температура в грядущие субботу и воскресенье составит около плюс 8 градусов, отметила метеоролог.
ЕТ

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