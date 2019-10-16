Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в выходные

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве в выходные. Согласно последней информации, в субботу и воскресенье в городе будет довольно тепло.

Воздух в Москве в выходные прогреется до до плюс 14 градусов. Осадков не ожидается, атмосферное давление, по словам Татьяны Поздняковой, в столичном регионе будет повышенным, но не рекордно высоким, передает утром в среду, 16 октября, РИА "Новости".

Минимальная температура в грядущие субботу и воскресенье составит около плюс 8 градусов, отметила метеоролог.