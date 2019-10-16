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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Прямая линия с российским певцом Стасом Пьехой состоится в редакции "Аргументы Недели"

, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Прямая линия с российским певцом Стасом Пьехой состоится в редакции "Аргументы Недели"

Стас Пьеха один из тех редких представителей звёздных династий кто смог сделать свою карьеру не с помощью покровительства звёздных родных, а благодаря собственному таланту и упорству. Сегодня у него множество наград и премий в области музыки.

Артист также реализует социальные проекты и помогает в реабилитации людям, которые столкнулись с наркозависимостью. В четверг 17 октября в 13.00 по московскому времени он примет участие в Прямой линии газеты "Аргументы недели". 

Для того, чтобы  лично пообщаться со Стасом Пьехой,  вам необходимо позвонить по телефону  8 (495) 981 68 36 с 13 до 14 часов.

Прямая линия с российским певцом Стасом Пьехой состоится в редакции "Аргументы Недели"

 


ГБ

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