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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Российские спецслужбы предотвратили 39 терактов в 2019 году

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Российские спецслужбы предотвратили 39 терактов в 2019 году
глава ФСБ РФ Александр Бортников, Alexei Nikolsky/ZUMAPRESS.com
Российские спецслужбы смогли предотвратить 39 терактов в разных регионах страны в 2019 году. Соответствующую информацию предоставил утром в среду, 16 октября, директор ФСБ РФ Александр Бортников.
 
В этом году нейтрализованы были 32 боевика, еще 679 задержаны, а 22 склонены к полному отказу от террористической деятельности, сообщает РИА "Новости".
 
Бортников в рамках выступления на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ в Сочи подчеркнул, что ликвидированы были 49 террористических ячеек, которые готовили атаки в разных регионах РФ.
ЕТ

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