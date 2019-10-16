Российские спецслужбы предотвратили 39 терактов в 2019 году

Российские спецслужбы смогли предотвратить 39 терактов в разных регионах страны в 2019 году. Соответствующую информацию предоставил утром в среду, 16 октября, директор ФСБ РФ Александр Бортников.

В этом году нейтрализованы были 32 боевика, еще 679 задержаны, а 22 склонены к полному отказу от террористической деятельности, сообщает РИА "Новости".

Бортников в рамках выступления на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ в Сочи подчеркнул, что ликвидированы были 49 террористических ячеек, которые готовили атаки в разных регионах РФ.