//Общество 13+
Российские спецслужбы предотвратили 39 терактов в 2019 году
16 октября 2019, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество 13+
16 октября 2019, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские националисты выдвинули ультиматум президенту страны Владимиру Зеленскому по Донбассу. Требования ультраправых озвучил их лидер Андрей Билецкий, сообщают…
Сербский журналист Зоран Милошевич в своей статье сделал важное заявление. По его словам, новая "Северная доктрина" Соединенных Штатов нацелена на то, чтобы лишить Россию…
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Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства. Пророчество Нечая приведено в заметке, которая появилась в отечественной блогосфере.
Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства…
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре. По её словам, некоторые регионы…
Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о наличии злокачественного новообразования в организме…
Турки давно обещали начать свою операцию на севере Сирии, но каждый раз откладывали. Причина турецкой медлительности была в том, что они никак…
Общество
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о требованиях Киева распустить самопровозглашённые ДНР и ДНР для выполнения минских соглашений.
В мире
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Общество
Представители Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского сообщили, что на полуострове обнаружили новый биологический вид насекомых. Учёные назвали…
Москвичам навязывают услуги под видом городских служб. Речь идёт о поверке счётчиков воды (а в крайних случаях даже об их замене, совершенно ненужной и даже…
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Известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак провела вечер в доме продюсера Яны Рудковской в компании общих друзей. Знаменитость не могла удержаться…
Назван быстрый способ снизить артериальное давление в домашних условиях без лекарств. Информацией по данному вопросу поделились знатоки народной медицины, говорится…
Общество
Исследователи ведут поиски женщин-добровольцев, которые согласятся на роды в космосе. Эксперимент планируется провести в 2024 году. Во время этой миссии женщина родит…
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Третья мировая война произойдет в 2022 году. Соответствующее предсказание передали представители инопланетных цивилизаций, утверждается в заметке, появившейся…
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Принятие Верховной Радой документов, которые позволят выполнить минские договоренности, спровоцирует «настоящую гражданскую войну» на Украине. Такую точку зрения озвучил…
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Утром в среду, 16 октября, подозрительный сверток с проводами был обнаружен на железнодорожных путях в Новой Москве. Согласно последней информации, на место находки были…
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве в выходные. Согласно последней информации, в субботу и воскресенье…
Бывший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко отреагировал на ситуацию с обнаружением алкоголя в крови сбитого насмерть…
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Российские спецслужбы смогли предотвратить 39 терактов в разных регионах страны в 2019 году. Соответствующую информацию предоставил утром в среду, 16 октября, директор…
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем планируется встретиться в октагоне теперь. Поединок может пройти уже весной следующего года. "Других достойных нет"…
В зоне вооруженного противостояния в Донбассе снайперы ликвидировали двух украинских военнослужащих. Об этом рассказывается в сводке, которую распространил некоторое…
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