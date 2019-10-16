Хабаровские НКО получат свыше 31 млн руб президентских грантов

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16 октября 2019, 11:09 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Фонд президентских грантов подвел итоги второго конкурса. По его итогам грантополучателями стали 23 некоммерческие организации Хабаровского края.

Реализация проектов НКО-победителей сможет начаться уже 1 ноября. Инициативы будут направлены на развитие городских профессиональных сообществ, на сохранение памяти об участниках ВОВ, а также на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.

НКО региона каждый год принимают участие в конкурсе и показывают отличный результат. Край традиционно считается лидером среди субъектов ДФО по количеству поданных заявок и проектов-победителей. Всего в этом году победу одержали 36 некоммерческих организаций из Хабаровского края. Всего с помощью проектов НКО регион смог привлечь более 53 миллионов рублей.