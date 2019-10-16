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16 октября 2019, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Музей Победы в Москве, photosight.ru

19 октября в Москве в Музее Победы Творческий союз ветеранов подразделений специального назначения (ТС ВПСН) "Братство Спецназа" проводит первый благотворительный праздничный концерт "Во имя Родины!" в честь памятного дня - "День подразделений специального назначения".

По информации координатора Творческого союза ВПСН "Братство Спецназа" Сергея Пестова: "Уникальность данного мероприятия в том, что впервые в России на одной сцене выступят ветераны подразделений специального назначения различных силовых ведомств СССР и России. За каждым из них - воинский путь, проложенный в условиях, подвергающих собственную жизнь риску и опасности, свои личностные истории ратного служения Родине, которые обрели выражение в их творчестве. Это люди, не только высокой выучки, но и искреннего патриотизма, которые сейчас стоят на страже сохранения традиций боевого братства и исторической памяти".

Праздничный концерт "Во имя Родины!" c самого начала задумывался как мероприятие, призванное объединить творчество ветеранов спецназа в рамках одного общего культурного проекта ТС ВПСН "Братство Спецназа". В ходе концерта выступят ветераны спецназа - Олег Кухта, Сергей Пестов, Роман Юрченко, Виталий Леонов, Игорь Морозов, Анатолий Колесников, Сергей Ефимов. Содержание концертной программы, несомненно, внесет свой вклад в осмысление идеи воинского долга и служения Отечеству, а также позволит поддержать боевой дух ветеранов и действующих сотрудников подразделений специального назначения.

В качестве зрителей участие в данном концерте примут герои СССР и России, ветераны подразделений специального назначения, участники боевых действий и локальных конфликтов, московские кадеты. Вход - по пригласительным.

Творческий Союз ВПСН "Братство Спецназа" объединяет авторов-исполнителей, поэтов, писателей, деятелей культуры и искусства, прошедших службу в подразделениях специального назначения (спецназ) в различных силовых структурах СССР - России, с целью воспитания и укрепления патриотических чувств у граждан России.

Миссия Творческого союза ВПСН "Братство Спецназа": Взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти и институтами гражданского общества в сфере сохранения исторической памяти и увековечивания воинского подвига наших современников, погибших при исполнении воинского долга, а также социализации участников боевых действий и локальных конфликтов через средства культуры и искусств на основе реализации комплекса творческих и организационных мероприятий, направленных на укрепление и развитие системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, по адресу электронной почты: bratstvo.specnaza@mail.ru