Синоптики: ноябрь в России ожидается тёплым

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16 октября 2019, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре. По её словам, некоторые регионы страны ожидает потепление.

Паршина отметила, что температура выше нормы может ожидать жителей Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областей, а также в Поволжье и в регионах Центрального федерального округа, пишет "РГ".

Специалист добавила, что повышение температуры более чем на 1 градус будет наблюдаться на севере страны - в Мурманской и Архангельской областях, Карелии и Коми. Теплее обычного также будет на Камчатке, в Якутии, на большей части Магаданской области и на Урале. А вот на юге страны ожидается похолодание.

Паршина напомнила, что в Москве среднемесячная температура ноября составляет от - 2 до +3 градусов днём и от -1 до - 6 ночью. А при похолодании от -10 до - 15. Однако синоптик считает, что температура в столице может повыситься.