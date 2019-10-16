Восстановить природный баланс

//Общество

16 октября 2019, 01:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Под руководством председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко депутаты ЗСК совместно с министерством природных ресурсов края продолжают работу по восстановлению животного мира Кубани.

На днях на территории Государственного природного зоологического заказника регионального значения «Красная Горка» в Анапе состоялся выпуск в дикую природу 18 особей лани европейской. Всего в осенний период планируются к выпуску 37 особей. В мероприятии приняли участие заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Олег Сизонов и секретарь комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин. По словам специалистов, в период с 2009 по 2012 годы в крае вспыхнула эпидемия африканской чумы свиней, в связи с чем численность популярного объекта охоты – дикого кабана была максимально снижена. В связи с этим возникла необходимость замещения в охотугодьях Кубани данных животных альтернативными видами копытных. Для этих целей была выбрана лань европейская. В мае 2015 года на Кубань были завезены 72 особи маточного поголовья этих лесных оленей. Животные хорошо адаптировались в новой среде и дают ежегодный приплод. Андрей Булдин оценил результат очередного этапа многолетней работы ведомства и пояснил, что профильный комитет краевого парламента будет и далее проводить последовательную совместную работу в сфере защиты окружающей среды, создавая и совершенствуя необходимую правовую базу.