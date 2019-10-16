Как идет капремонт

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16 октября 2019, 01:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко на этой неделе провел традиционную еженедельную планерку, главной темой которой стало исполнение в этом году краткосрочного плана реализации региональной программы по капремонту многоквартирных домов (МКД).

Открывая совещание, глава кубанского парламента отметил, что рассматриваемый вопрос имеет особую важность для жителей края, поскольку данная тема волнует людей. Об этом свидетельствует большое количество поступающих от них обращений.

О текущей работе по капремонту депутатов проинформировал замруководителя краевого министерства ТЭК и ЖКХ Евгений Акутин.

Программа капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах рассчитана до 2043 года и утверждена постановлением губернатора Кубани шесть лет назад. В нее включены более 18 тысяч объектов.

По словам Евгения Акутина, на период 2017-2019 годов - трехлетний краткосрочный план выполнения программы - капремонт запланирован в 2412 многоквартирных домах. В настоящее время он завершен на 70 процентов.

По словам замминистра, одна из причин сложившейся ситуации кроется в том, что МКД слишком поздно выставляются на аукцион, а подрядчики нарушают договорные обязательства в части сроков и качества работ. В результате техзаказчики расторгают уже заключенные контракты и объявляют новые конкурсы.

Среди факторов, тормозящих капремонт, замруководителя профильного ведомства назвал также отказ собственников от проведения работ, недопуск к ним подрядных организаций и низкий уровень подготовки таковыми исполнительной документации.

На совещании было отмечено, что в ряде муниципалитетов края еще не окончен этап выполнения работ по 2018 году.

По мнению председателя комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Владимира Лыбанева, это довольно серьезный аргумент, чтобы ускорить темпы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в целом по региону.

В ходе дискуссии парламентарии поинтересовались у замминистра также состоянием лифтового хозяйства. По информации Евгения Акутина, вопрос решается. Но на середину октября на Кубани по-прежнему большое количество подъемников находятся в нерабочем состоянии. Председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский поднял тему подготовки кадров для обслуживания лифтового хозяйства.

На этом внимание присутствующих акцентировал и председатель ЗСК, напомнив, что на территории Крымского района планируется строительство завода по выпуску подъемников.

- Это позволит нам менять лифты в многоэтажных домах быстрыми темпами и полностью закрыть свои потребности, - сказал Юрий Бурлачко.

Что касается самого капремонта, то в этап 2019 года включено 805 домов. В девяти районах Краснодарского края запланированные работы уже завершены. При этом в целом по региону часть МКД размещена сейчас на торгах, а некоторые многоквартирные дома и вовсе планируются к исключению из краткосрочного плана в связи с решением собственников о переносе выполнения капремонта на более поздний срок.

- Люди должны видеть отдачу от средств, сдаваемых ими в фонд капитального строительства. А для этого необходимо наращивать темпы, это задача №1. Это послужит сохранению жилого фонда и повышению комфортности проживания. В решении данной проблемы необходим комплексный подход, - обозначил свою позицию Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения депутаты приняли резолюцию, в которой рекомендовали министерству ТЭК и ЖКХ принять меры по завершению выполнения краткосрочного плана этапов 2018 и 2019 годов до 31 декабря этого года, а также повысить темпы реализации региональной программы и комплексно решать все возникающие проблемные вопросы. Краснодарскому краевому фонду капремонта многоквартирных домов законодатели посоветовали тщательно проанализировать работу органов местного самоуправления, осуществляющих функции техзаказчика.