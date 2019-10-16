Закат криминальной империи «красного директора»: рука Фемиды дотянулась до Владимира Махлая

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16 октября 2019, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Зал судебных заседаний, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Владимир Махлай – недооцененная фигура в криминальной истории современной России. После захвата самого современного советского химкомбината - «Тольяттиазота» - он строил свою многомиллиардную империю, не останавливаясь ни перед чем. В ход шли все возможные средства - мошенничество, хищения, различные незаконные схемы.

В отличие от многих других коллег по криминальному бизнесу, действовавших в 1990-х годах, Владимиру Махлаю долгов время удавалось оставаться безнаказанным. Но похоже, рука Фемиды, наконец дотянулась и до него.

В июле 2019 года Комсомольский районный суд Тольятти признал членов «тоазовской» группировки виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе ОПГ. На текущей неделе Самарский областной суд продолжит рассматривать апелляцию, поданную по этому делу.

«Красный директор», присвоивший завод

Владимир Махлай стал директором ТоАЗа в 1985 году. После распада СССР многие «красные» директора предприятий остались не у дел, но только не Махлай. По некоторым данным, в Тольятти он познакомился с небезызвестным Борисом Березовским, от которого почерпнул основы ведения бизнеса, известные как «приватизация прибыли и национализация убытков». Как вспоминают знакомые Махлая, он был одержим идеей завладения ТоАЗом, причем с наименьшими издержками. В то время существовало несколько схем приватизации предприятий, и каким-то немыслимым образом, вопреки указам президента страны и постановлениям правительства, Махлаю удалось добиться приватизации гигантского аммиачного завода по третьему варианту, разработанному для малого бизнеса c числом сотрудников до 200 человек и основными фондами до 10 тыс. руб. На ТоАЗе в то время работали 5 тыс. рабочих, а основные фонды исчислялись сотнями миллионов рублей. Часть акций сразу оказалась в распоряжении Махлая, другая распределена среди трудового коллектива. Но радовались рабочие недолго: как писали СМИ, руководство настойчиво уговаривало их расстаться со своими акциями, а если уговоры не помогали, в ход шли угрозы и шантаж.

На деньги самого ТоАЗа, незаконно выведенные из-под учета и налогообложения с помощью схемы продажи продукции через посредника «АМОТОАЗ», Махлай, судя по всему, покупал акции и оформлял их на подставные компании, записанные на его родственников. Компания «АМОТОАЗ» была учреждена им в США в без соблюдения установленных законом процедур, которые предписывали ему получить разрешение в Минфине РФ. Это ему бы вряд ли удалось провернуть без помощи коррумпированных чиновников. Заместитель главы Комитета по имуществу Самарской области Александр Макаров, который видимо и помог в реализации схемы приватизации химического гиганта, стал помощником Махлая по экономическим вопросам (и впоследствии, похоже, бежал вместе с ним за границу от уголовного преследования). А председатель комитета по имуществу Владимир Мамигонов долгое время заседал в совете директоров ТоАЗа. Работал в комитете и будущий директор завода Евгений Королев, который по совместительству вел реестр его акционеров – такое возможно разве что при «бандитском капитализме». Подчиняясь Махлаю, он отвечал за реестр акционеров предприятия, причем, видимо, в нужном его руководству ключе – неугодные руководству акционеры в какой-то момент могли просто «испариться». Обычно из реестра выкидывали простых рабочих, но та же судьба постигла иностранного инвестора Eurotoaz Limited.

Как писала Российская газета еще в 1998 г. в статье с говорящим названием «Афера», рабочие и акционеры сполна ощутили все аспекты работы предприятия под руководством Владимира Махлая: как только он завладел ТоАЗом, на заводе начались массовые сокращения, оборудование уже тогда было изношено до предела, а дивиденды не выплачивались.

«Фантомасы» разбушевались

Схема владения ТоАЗом была окутана завесой тайны, и Махлай, судя по всему, был готов пойти даже на убийство, чтобы эти секреты не выплыли наружу. Показательна судьба некой Е. Поваляевой, ставшей любовницей Махлая. Как писали СМИ, он снял для нее квартиру, где также хранились важные документы и сведения (о реальных акционерах ТоАЗа и управляющего экспортным трубопроводом «Трансаммиака», реестр акционеров и другая важная для Махлая информация). Впоследствии Поваляева погибла. Ходили слухи, что она была убита. Поскольку заказные убийства раскрыть чрезвычайно сложно, гибель Поваляевой могла так и остаться тайной. Но в 2012 г. один из бывших членов печально известной в Тольятти банды «Фантомасы» Евгений Кутьминов, отбывающий пожизненное наказание в исправительной колонии «Черный дельфин» за другие преступления, судя по всему, решил облегчить совесть и рассказал, что женщину якобы убили его подельники. Сколько еще людей в Тольятти постигла судьба Поваляевой, остается только догадываться. Например, до сих пор нераскрытыми остаются убийства журналистов Валерия Иванова и Алексея Сидорова, пытавшихся расследовать дела Махлаев.

Почувствовав себя полноправным хозяином на заводе, Махлай начал искать новые пути вывода прибыли ТоАЗа в офшоры. В 2001 г. завод заключил соглашение сроком на 20 лет со швейцарской компанией Nitrochem Distribution AG, дочерней компанией Ameropa AG, принадлежавшей сначала другу Махлая Феликсу Циви, а после его смерти — сыну Андреасу Циви. Это партнер под стать Махлаю, человек с довольно сомнительной репутацией. В 2015 году СМИ писали, что Андреас Циви был вызван в прокуратуру Осло для дачи показаний по делу о взятке ливийским чиновникам с целью получения режима благоприятствования при продаже химической продукции в этой стране. Как выяснилось в ходе расследования дела, в марте 2007 года Nitrochem от имени норвежской химической компании Yara перевела $1,5 млн на швейцарский счет, который на тот момент принадлежал сыну министра нефти Ливии Шукри Ганема, впоследствии исчезнувшего и найденного мертвым в Дунае. По этому эпизоду компания Nitrochem была приговорена к выплате штрафа в размере 750 тыс. швейцарских франков.

Швейцарская кабала

Договор с Nitrochem Distribution AG ставил ТоАЗ в абсолютно кабальные условия. Швейцарская компания становилась эксклюзивным трейдером ТоАЗа, и получала возможность назначать цену на продукцию завода, которая обычно просто присылалась директором «Нитрохема» Беатом Рупрехтом по факсу вместе с запрашиваемыми объемами поставок. Как правило, цена была на 30−40% ниже рыночной. Даже оспорить ее, не то что вообще отказаться, у завода не было никакой возможности – за прекращение ТОАЗом договорных отношений в контракте предусматривались многомиллионные штрафы. Далее Nitrochem продавал продукцию завода – аммиак и карбамид – уже по рыночным ценам, а разница распределялась между организаторами и участниками схемы.

С ТОАЗа выводились не только деньги, но и наиболее ликвидные активы. В этом Махлаям и Циви, похоже, помогали многочисленные бухгалтеры, оценщики, подставные директора. Согласно опубликованным в прессе документам, в период с 2005 по 2010 годы с помощью серии из нескольких сотен сделок, каждая из которых по отдельности не вызывала никаких подозрений, из ТОАЗа был выведен агрегат аммиака №7, относительно современный и находящийся в лучшем техническом состоянии по сравнению с остальными. В итоге 16 зданий и сооружений агрегата и свыше 500 единиц производственного оборудования были проданы менее чем за 100 млн руб. при реальной рыночной стоимости не менее 10 млрд руб. – стократная разница. Со стороны ТОАЗа договоры заключал упомянутый выше Александр Макаров. Таким же образом из ТоАЗа в 2010 г. было выведено метанольное производство — установку мощностью в 450 тыс. т в год вместе с земельным участком продали все тому же ООО «Томет» за 132 млн руб. На этот раз договор со стороны ТоАЗа подписывал тогдашний гендиректор Евгений Королев. Как установила экспертиза, практически все договоры и акты оценки проданного за бесценок имущества были проштампованы поддельными печатями и подписаны поддельными подписями. Эти активы переводились на некое ООО «Томет». Компания на 100% принадлежит офшорам, контроль за которым, по публичным данным, сохранял Андреас Циви. Затем по отработанной схеме ТОАЗ лишился всего производства карбамидо-формальдегидного концентрата, цеха № 13, части трубопроводов…

В 2005 г. Махлай был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере и налоговых преступлениях, после чего вместе с Александром Макаровым сбежал в Лондон, где и находится по сей день. Тем не менее, заводом он продолжил управлять дистанционно вплоть до 2011 г., когда на посту председателя совета директоров ТоАЗа его сменил сын Сергей, гражданин США с паспортами на несколько разных имен: Sergei Makhlai, Serge Makligh, George Mack (как писали СМИ, наиболее явной причиной смены паспортов Сергеем Махлаем является уклонение от уплаты налогов на новой «родине»). Для ТоАЗа смена председателя совета директоров не принесла ровным счетом никаких положительных изменений – вывод прибыли в швейцарские офшоры с помощью Циви продолжился в прежнем режиме, оборудование завода продолжало ветшать, а экологическая ситуация в Тольятти – ухудшаться. Здесь впору вспомнить о том, что химическое производство – опасное по определению, и когда огромное предприятие в ежедневном режиме имеет дело с тысячами тонн ядовитых веществ и миллионами кубометров взрывоопасного газа, в промышленную безопасность и охрану труда необходимо вкладывать десятки миллионов долларов. Но такие деньги Махлаи были готовы вкладывать разве что в заграничную недвижимость.

Угроза техногенной катастрофы

Проверка предприятия Самарским управлением Ростехнадзора в 2011 г. дала шокирующие результаты: выявлено свыше 500 грубых нарушений в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Изношено до 80% средств контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты. Повторная проверка Ростехнадзора в августе 2012 года показала, что никаких выводов руководство завода не сделало и даже экстренных мер принимать не собирается. На четырех из семи агрегатов аммиака сбросы горючих газов направляются прямо в атмосферу без всякой очистки, а иногда – прямо в цеха. Магистральные газовые трубопроводы выработали срок безопасной эксплуатации, их ревизия и ремонт не проводились и даже не были запланированы. Ну а дальше – тишина. По информации местных СМИ, в ход могло пойти уже много раз проверенное средство – коррупция, и с тех пор о состоянии промбезопасности, каких-либо проверках на заводе ничего не слышно.

В конце 2011 г. Росприроднадзор провел проверку ТоАЗа, о чем был составлен соответствующий акт, а сам завод получил ряд предписаний. Комиссия проверяющих выявила нарушения требований природоохранного законодательства РФ. Так, только в январе 2011 г. предприятие выбросило 32 тонны загрязняющих веществ в атмосферу сверх установленного лимита. Кроме того, завод нарушил ряд статей ФЗ "Об отходах производства и потребления". Во время проверки госинспекторы Управления выявили факт несанкционированного размещения 20 тонн отходов известняка и доломита. По итогам проверки Росприроднадзор сообщил, что ТоАЗ также не соблюдает условия использования водного объекта. Анализ выявил, что сброс сточных вод с очистных сооружений завода на насосную станцию, с последующим попаданием их в Волгу, осуществляется со значительным превышением допустимых концентраций: нитрат-ионов - в 1,6 раз, железа - в 1,9 раз, медь - в 6 раз, сульфаты - в 1,5 раза. В 2012 году десятки тольяттинцев подписались под обращением к руководству страны, называя экологическую обстановку в городе «критической». По словам горожан, в Тольятти был зафиксирован рост хронических заболеваний дыхательных людей, онкологии, а также различных отклонений у новорожденных. При этом, как писали тольяттинцы, «химические олигархи» демонстрируют полное безразличие к проблемам города, порожденным их бесконтрольной алчностью.

А после 2012 года удивительным образом местное управление Росприроднадзора потерял всякий интерес к «Тольяттиазоту», по крайней мере о каких-либо новых проверках никто ничего не знает. Как предполагают СМИ, и это ведомство подверглось коррупционному влиянию руководства «Тольяттиазота».

Отношение Махлаев к вопросам экологии и промбезопасности успели на себе прочувствовать не только жители Самарского региона: 21 июня 2015 г. в Воронежской области на участке аммиакопровода «Тольятти – Одесса», принадлежащего ТоАЗу, произошел прорыв трубы. Тонны токсичного аммиака моментально вырвались из аммиакопровода. Аммиак опасен при вдыхании. При остром отравлении аммиак поражает глаза и дыхательные пути, при высоких концентрациях возможен смертельный исход. Лишь благодаря оперативным действиям местных властей и спасателей, эвакуировавшим 800 местных жителей, никто не погиб – один человек получил ингаляционное отравление.

Под личным контролем

Дальше так продолжаться просто не могло – господство криминала на ТОАЗе уже длилось дольше, чем даже на АвтоВАЗе. В конце 2012 г. СК РФ возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере на ТоАЗе. Владимир и Сергей Махлаи, Королев, Рупрехт и Циви стали подозреваемыми в мошенничестве, нанесшем заводу ущерб в 77 млрд руб. Ввиду чрезвычайной общественной важности расследование дела под личный контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Преступные группировки бывает чрезвычайно сложно привлечь к ответственности – в конце концов, тот же Аль Капоне официально был обвинен только в неуплате налогов. Удивительно, но налоги сыграли важную роль и в деле «тоазовских». В результате налоговых проверок ТоАЗу было доначислено за 2008-2013 гг. Примерно 3,5 млрд руб. недоплаченных налогов. Махлаи яростно сопротивлялись и оспаривали каждое доначисление вплоть до высшей судебной инстанции. Однако во всех случаях суды всех инстанций подтвердили правоту налоговиков. Таким образом, в суде уже был установлен и подтвержден факт вывода прибыли ТОАЗа из-под налогообложения в России. Для уголовного дела это было крайне важно, так как данный факт становился преюдициальным, то есть доказывать его было более не нужно.

Тем не менее, сдаваться и возвращать на завод похищенное «тоазовские» не торопились. Расследование, в ходе которого правоохранителям пришлось разобраться в сложнейшей цепочке из зарегистрированных в различных юрисдикциях офшоров, продолжалось пять лет. Нанятая Махлаями группа поддержки из экономистов, политологов и даже депутатов пыталась, что называется, развалить дело или помешать расследованию. Когда дело наконец было передано в суд, его рассмотрение пытались затянуть адвокаты, устраивавшие на заседаниях цирк, заявляя абсурдные ходатайства, либо вообще не являющиеся на них. По мере приближения судьбоносного момента оглашения приговора поведение защитников Махлаев все больше стало напоминать панику. Есть мнение, что они даже попытались прибегнуть к тактике социального шантажа и поднять трудовой коллектив на протесты под угрозой увольнения. Но спрятаться за спинами рабочих не вышло – в защиту Махлаев не выступил почти никто.

5 июля текущего года Комсомольский районный суд Тольятти вынес обвинительный приговор пятерым членам верхушки «тоазовских», признав их виновными в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы, и заочно приговорил их к 8,5-9 годам лишения свободы. Им также придется вернуть ТОАЗу 77 млрд руб. Это важнейшая веха в истории некогда самого современного химического завода в СССР, который из-за разгула криминала превратился в самый отсталый в России. Но до точки в этой истории все еще далеко.

Закат империи

16 мая 2019 года СК РФ возбудил новое уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), фигурантами по которому проходят пятеро уже осужденных за мошенничество в составе ОПГ, а также бывший помощник Махлая Александр Макаров и множество более мелких фигурантов, оценщиков, бухгалтеров, директоров подставных фирм и других. Это Александр Коренченко, Ольга Камашева, Алексей Виноградов, Ксения Балашова, Андрей Мизгирев, Людмила Милосердова и другие.

31 мая в Москве правоохранительные органы провели и первый арест по делу – при попытке вылететь за пределы страны был арестован председатель правления «Тольяттихимбанк» Александр Попов. По версии следствия, именно Попову принадлежала роль «финансового мозга» ОПГ. Во вверенном ему «Тольяттихимбанке» он развернул настоящий центр управления офшорами, принадлежащими Махлаям и Циви. Выведенная с ТоАЗа в результате мошеннической схемы прибыль оказывалась на счетах этих офшоров в «Тольяттихимбанке», не имея никакой видимой связи с их настоящими владельцами. В дальнейшем деньги проходили процедуру «отмывания» — например, выдавались в качестве кредита сторонним организациям, возвращаясь в банк уже как вполне легальная прибыль. Часть из них обналичивалась для использования в коррупционных целях и направлялась на взятки различным должностным лицам. Кроме того, Попов руководил схемой вывода самых ценных активов с ТОАЗа — агрегата аммиака № 7, производства метанола и других активов. Он курировал сложную цепь из нескольких сотен сделок, в результате которых дорогостоящее оборудование и земельные участки, принадлежавшие заводу, оказались в руках контролируемой офшорами Циви подставной компании «Томет», причем по заниженной в сто раз цене. Это те же офшоры, что использовались в афере с выводом прибыли. В результате предприятие лишилось более 10 млрд руб. Попов, начавший давать признательные показания, уже успел сообщить, в преступную деятельность вовлек не кто иной как Сергей Махлай.

Долгое время «тоазовским» удавалось выходить сухими из воды за счет связей, почти неограниченных финансовых ресурсов, полученных за счет гигантского стратегически важного для России предприятия, а также того, что государство слишком сильно было занято зачисткой от преступных группировок соседнего АвтоВАЗа. Тем не менее, принципиальность и компетентность правоохранительных и судебных органов, продемонстрированные в деле о многомиллиардном мошенничестве на заводе, наглядно демонстрируют, что государство больше не намерено мириться с эхом 90-х в одном из крупнейших промышленных центров России.

По материалам издания «Версия»