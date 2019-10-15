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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Газпром" лишили зарубежного оборудования

, 23:07 [ «Аргументы Недели» ]

"Газпром" лишили зарубежного оборудования
Фото: gazprom.ru

Российская компания «Газпром» в одночасье осталась без иностранных компрессоров. Австрийское оборудование было отключено дистанционно при помощи спутника. Теперь руководство «Газпрома» планирует закупить компрессоры у отечественных производителей.

«Компрессоры стоят мертвым грузом, не работают, просто в металлолом превратились», - рассказал о произошедшем начальник департамента N335 Павел Крылов во время совещания по сотрудничеству компании с предприятиями Татарстана.

Отмечается, что нерабочее оборудование будет заменено российскими аналогами. В компании подчеркнули, что закупка будет достаточно большой, передаёт «Российская газета».

АБ

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