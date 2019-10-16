«Роковые яйца» братьев Гитлиных

//Общество 13+

16 октября 2019, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Куриные яйца, pixabay.com

«Росконтроль» назвал одну марку самых качественных яиц», «Чьи яйца круче?», «Росконтроль» определил лучших производителей», «Росконтроль: все проверенные яйца безопасны». На исходе первой декады октября заголовки СМИ пестрят сообщениями об очередной проверке качества российских яиц. До этого была сметана, молоко, чай, конфеты, пельмени, стиральные порошки – список можно продолжать до бесконечности. Журналистов можно понять, ведь им нужна «сенсация», которая наверняка обратит на себя внимание аудитории. Журналистов справедливо учили, что в первую очередь читателя и зрителя задевают за живое новости трёх категорий: «про детей», «про здоровье» и «про кошелёк».

Потом журналистам приходится оправдываться и опровергать. Как это случилось с «Комсомолкой», выпустившей джинна из бутылки в одном из декабрьских номеров 2013 года. Вскоре после сенсационной публикации «Любит народ с икрой бутерброд» «Росконтроль» становится одним из главных ньюсмейкеров страны. Теперь журналисты «Комсомольской правды» подробно объясняют, что «Росконтроль» - это не государственная организация. Что есть «Роскачество» - организация, действующая под эгидой Минпромторга, тратящая на свои исследования миллионы. В отличии от «контроля», в верхние строки рейтинга которого попасть относительно легко – всего за миллион рублей, как утверждает ряд изданий.

Не заплатившие за «независимое исследование» получают волну негатива в СМИ. Потом требуют компенсации и выигрывают суды, но это «потом». А «осадочек», как говорится, остаётся. Сразу и надолго. Не помогают и суды разных уровней, требующие от «Росконтроля» изменить название, убрав из него приставку «рос» (право на неё имеют только государственные структуры). Журналисты по-прежнему хватаются за «сенсации», чтобы после раскаиваться в своём легковерии. А может ли быть иначе?

Нет, не может. Знакомьтесь: Вадим Борисович Гитлин, глава «Росконтроля».

Если набрать это имя в поисковике, количество негативной информации о Вадиме просто зашкаливает. Мы ограничимся одним фактом: Вадим Гитлин – нелегал. Об этом свидетельствует справка, данная прокуратурой Ростовской области.









Как видим, в 2005 году Вадим Борисович Гитлин, до того гражданин Украины, незаконно получил паспорт гражданина России. Каким-то чудесным образом у каких-то сказочных персонажей, которых в те былинные уже времена, романтично называли «оборотнями в погонах». А в 2017 году Вадим Гитлин получил уже заграничный паспорт гражданина России. Тоже незаконно, как выясняется. То есть как минимум 12 лет вёл бизнес, перемещался по территории страны и выезжал за её границы на нелегальных основаниях. Заключённые им сделки, соглашения, данные обязательства и гарантии, подписанные документы таким образом ничего не значили. В-принципе, этого достаточно для того, чтобы составить ясное представление о Вадиме Борисовиче. Но это, увы, не всё.

Есть у Вадима старший брат Игорь. Которого часто называют истинным организатором «Росконтроля», вдохновителем, «мозгом» и «серым кардиналом» организации. Впрочем, Игорь Гитлин больше известен как участник ряда громких скандалов в сфере строительства. В которых он «засветился» с ещё одним Гитлиным, самым старшим в компании. Речь о Борисе Моисеевиче, отце предприимчивых братьев и владельце ООО «Голденберг».

До прихода в строительный бизнес Игорь Гитлин занимался всем понемногу, в том числе торговал нефтью и недвижимостью. А в 2011 году взялся помогать папе. И ООО «Голденберг», на протяжении многих лет отчитывавшееся об убытках и скромных оборотах, неожиданно для всех получает один выгодный контракт за другим. Итогом стали два уголовных дела в отношении Бориса Моисеевича (в 2015-м и в 2016-м), банкротство компании в апреле 2018 года и более миллиарда рублей задолженности перед субподрядчиками, налоговой и московской мэрией.

Что касается торговли недвижимостью, то старшего Игоря на время заменил младший брат Вадим. Будучи директором компании «Партнер-Недвижимость» он успешно продал два здания на Садовнической улице некоей компании «Технопром», где также директором числится некий Максим Николаевич Рудаков. По совместительству – заместитель Вадима в «Росконтроле» и «директор экспертного департамента» там же. На первый взгляд сделка как сделка, но… В ней присутствует подделка документов с последующей невыплатой денег партнёрам Вадима Гитлина «Технопромом». (Заодно и налоговая причитающееся со сделки не получила).

В погоне за влиянием в СМИ братьям Гитлиным удалось занять своё место и в эфирной сетке канала ТВЦ. Здесь лицом их компании стал Александр Борисов. Как указано на сайте телеканала, сопредседатель союза потребителей «Росконтроль». Как именует себя сам Борисов на страничке соцсети ВКонтакте: «юрист, телеведущий, антикоррупционный эксперт». Почему выбор братьев Гитлиных пал именно на него? Наверное потому, что Борисов человек в некотором смысле проверенный. И специалист уникальный. Когда-то он трудился в прокуратуре Ленинского района Ярославля. В марте 2011 года получил 1 год и 9 месяцев общего режима. По статье 159 ч.3 (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере). «Российская газета» сообщала тогда: «…следствие установило, что старший помощник прокурора Ленинского района Ярославля Владимир Соловьев вместе с помощником прокурора того же района Александром Борисовым получили от одного из горожан более 560 тысяч рублей за содействие в вынесении судом оправдательного приговора сыну взяткодателя. При этом реальной возможности повлиять на решение суда они не имели и просто вводили человека в заблуждение. Поэтому их действия были квалифицированы не как получение взятки, а как мошенничество». Таким образом, Александр Борисов по праву может считаться экспертом в вопросах коррупции. Имея также вполне отчётливые представления о том, что такое мошенничество.

Это было бы смешно, если бы не было так грустно – в многочисленных судебных разбирательствах, окружающих Игоря Гитлина проявила себя и почтенная мать семейства, Анна Радченко, владеющая самым разнообразным имуществом на миллионы долларов. Так, в одном из дел, которое рассматривает Восточно-Карибский верховный суд, выясняется: г-жа Радченко при получении российского паспорта указала, что дата её рождения – 28 сентября 1949 года. Тем временем украинские госорганы предоставляют другие сведения. Согласно им, Анна Радченко действительно родилась 28 сентября. Только на десять лет раньше – в 1939-м. Может быть, украинские органы ЗАГС ошибаются? Может быть. Но тогда получается, что своего первенца Игоря, родившегося 21 мая 1962 года, Анна родила в 12 лет! Или всё-таки предоставила ложные сведения при получении российского гражданства и также, как её младшенький, Вадим, живёт по подложным документам, не имеющим юридической силы?

В повести Булгакова «Роковые яйца» ошибка, допущенная при пересечении границы приводит к тому, что на страну набрасываются полчища пресмыкающихся ядовитых монстров, пожирающих всё на своём пути. Иногда фантазии литераторов сбываются самым неожиданным образом. Интересно – куда подкатят свои «яйца» Гитлины в следующий раз?