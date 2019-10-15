//Общество 13+

15 октября 2019, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia

Патриарх Кирилл заявил, что при определенном рассмотрении идею либерализма можно считать греховной. По мнению предстоятеля Русской православной церкви, либералы в центр жизни помещают не Бога, а человека.

«Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если "я" в центре - что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя - это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», - сказал патриарх.

Он отметил, что революция в 1917 году началась именно с Петербурга, поскольку жители города были сильно увлечены идеями либерализма, передаёт РИА Новости.