Кузнецова рассказала о возможности возвращения смертной казни

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15 октября 2019, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова высказала своё мнение по поводу инициативы жителей Саратова составить обращение в Госдуму с требованием отменить мораторий на смертную казнь.

Кузнецова отметила, что на данном этапе развития страны и мирового сообщества возвращение такой меры наказания, как смертная казнь, попросту невозможно, передаёт «Российская газета».

«Отмена моратория на смертную казнь невозможна на данном этапе развития... Ряд международных норм и обязательств предписывают сегодняшнюю ситуацию», - объяснила Кузнецова.

Разговоры о возвращении смертной казни начались после убийства в Саратове девятилетней девочки, которая утром шла в школу.