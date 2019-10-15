Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Кузнецова рассказала о возможности возвращения смертной казни

, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

Кузнецова рассказала о возможности возвращения смертной казни
Фото: соцсети

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова высказала своё мнение по поводу инициативы жителей Саратова составить обращение в Госдуму с требованием отменить мораторий на смертную казнь.

Кузнецова отметила, что на данном этапе развития страны и мирового сообщества возвращение такой меры наказания, как смертная казнь, попросту невозможно, передаёт «Российская газета».

«Отмена моратория на смертную казнь невозможна на данном этапе развития... Ряд международных норм и обязательств предписывают сегодняшнюю ситуацию», - объяснила Кузнецова.

Разговоры о возвращении смертной казни начались после убийства в Саратове девятилетней девочки, которая утром шла в школу.

АБ

//картина дня

В мире

Экс-глава Генштаба Украины рассказал о сорвавшемся ударе по армии России в Крыму

Экс-глава Генштаба Украины рассказал о сорвавшемся ударе по армии России в Крыму

Виктор Муженко, экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины, рассказал о сорвавшейся атаке ВВС страны по российским военным в феврале 2014 года. Слова генерала приведены в публикации, появившейся в блогосфере.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова высказала своё мнение по поводу инициативы жителей Саратова составить обращение в Госдуму с требованием отменить мораторий на смертную казнь.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова высказала своё мнение по поводу инициативы жителей Саратова…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Год назад, 17 октября 2018-го, в столовой Керченского политехнического колледжа раздался взрыв. Сначала он всполошит весь город, но потом о печальном событии заговорят…