Владимир Ефимов рассказал о мерах, применяемых Москвой для сохранения налоговых льгот на имущество

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15 октября 2019, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]

Документы на льготы по налогу на имущество, raszp.ru

Москва сохранит и расширит льготы по налогу на имущество, несмотря на то, что их действие должно прекратиться с 1 января 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Он пояснил, что сохраняется необходимость в снижении налоговой нагрузки ряда объектов, чтобы сохранить налог на имущество, рассчитываемый от балансовой стоимости.

Речь идет о зданиях, которые не используются как торговые или офисные центры, а также о сертифицированных гостиницах, переведенных на налогообложение от кадастровой стоимости. «Правительством Москвы были предложены поправки в московское налоговое законодательство, направленные на продление этих льгот до 2025 года», – сообщил вице-мэр. Такой вид льгот оптимален для тех, владельцев, которые используют под офисы или торговлю лишь малую часть своего здания.

Отмечается, что данный вид льгот весьма востребован у жителей столицы: льготу по налогу на имущество используют 499 из 615 потенциальных получателей из числа неторговых организаций. Благодаря ей в общей сложности им удалось сэкономить 2,9 млрд рублей. Под этот тип льготы подпадают склады, гаражи, автостоянки, автосервисы, производственные цеха, отдающие часть своих помещений под офисы или кафе.

Что касается налоговой льготы для гостиниц, то ею в столице могут воспользоваться 120 учреждений такого типа (7% от общего количества в Москве) – они подходят по параметрам номерного фонда и имеют сертификат о присвоении гостинице категории. Льготу применяют 74 гостиницы, в прошлом году она составила 600 млн рублей.

«За пять лет эти льготы доказали свою эффективность», - подчеркнул руководитель Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов. Министр Правительства Москвы отметил, что весьма востребованными остаются льготы для гостиниц. Дополнительно к существующим Правительство столицы планирует предоставить льготу по налогу на имущество для парков развлечений. Это должно не только поддержать бизнес, но и предоставить столичной индустрии развлечений возможность перейти на качественно новый уровень оказания услуг.