Специалисты рассказали, когда пора менять работу

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15 октября 2019, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Специалисты, нанимающиеся подбором кадров, рассказали, в каком случае следует задуматься о смене места работы или даже о поиске новой профессии. По их словам, есть несколько признаков, говорящих о профессиональном выгорании.

«Случаи профессионального выгорания бывают очень тяжелыми - порой человек просто уходит "в никуда". Это бывает, когда он уже не видит вообще для себя пути развития в данной компании, работа начинает казаться однообразной рутиной - "днем сурка"», - считает специалист Зулия Лоикова.

Отмечается, если человек находится на одной должности более трёх лет, но не видит перспектив для дальнейшего карьерного развития и роста, то стоит уделить время поиску новой работы, а также собственным интересам и увлечениям. Также помочь может просмотр открытых вакансий. Таким образом человек получит ответы на вопросы «А сколько я могу стоить?» и «Что нужно потенциальному работодателю?», передаёт «Российская газета».